Пешехода сбили насмерть в Шымкенте

Водитель на Kia Carnival сбил насмерть человека на пешеходном переходе.

В Шымкенте произошел наезд на пешехода со смертельным исходом, передает корреспондент программы «Экстренный вызов».

Инцидент произошел днем 8 ноября на пересечении улиц Гагарина и Дулатова.

Как выяснилось, на пешеходном переходе был сбит человек 50-55 лет.

Удар был настолько сильным, что тело мужчины было отброшено на 20-30 метров.

По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.