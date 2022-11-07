Полиция Шымкента предупреждает о мошенничестве с жильем

Аферисты не дремлют. В Шымкенте участились случаи мошенничества в сфере недвижимости.

«Помогу в приобретении жилья»: аферистку задержали в Шымкенте. Подобные сообщения от Департамента полиции Шымкента в последнее время приходят с завидной регулярностью.

На этот раз жертвой очередной аферы стала местная жительница, нуждающаяся в жилье. По ее словам, давняя знакомая обещала «выбить» по госпрограмме квартиру, якобы предназначенную для социально уязвимых семей. За неоказанные услуги обманутая женщина оплатила 2 млн тенге.

Спустя время жертва не получила ни жилья, ни денег. За помощью она обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных работ стражи порядка установили и задержали 36-летнюю подозреваемую.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Департамент полиции предупреждает граждан проверять информацию, доверять только достоверным источникам, не отдавать свои деньги малознакомым людям и быть бдительными.