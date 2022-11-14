Пропавшие подростки ночевали в недостроенном здании возле рынка

Очередной семейный конфликт закончился пропажей двух подростков в Сауранском районе.

Как сообщили в полиции, двое несовершеннолетних братьев вышли из дома ранним утром и не вернулись домой. На связь с родными мальчики не выходили, об их местонахождении никто не знал.

Родители забили тревогу и обратились в полицию. После этого начались розыскные мероприятия: опрос возможных очевидцев, прочесали все близлежащие улицы.

Выйти на след пропавших помогли разосланные во все районы ориентировки. Подростков нашли на одном из центральных рынков духовной столицы и вернули родителям.

Как оказалось, 14-летний мальчик обиделся на отца и утром вместе с братом вышел из дома. Затем они приехали в Туркестан, здесь ребята в основном находились на рынке, а ночевали в недостроенном здании возле базара.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям не оставлять своих детей без присмотра. Если же ваш ребёнок пропал, то незамедлительно следует позвонить в полицию по телефону «102».