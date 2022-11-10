Слухи об ичезновении 2 кг золота в ДП Шымкента опровергли

Слухи об ичезновении двух килограммов золотых украшений в Абайском районном управлении полиции — ложь, заявил главный правоохранитель Шымкента Кайрат Дальбеков.

В сети появилось и видео-доказательство: женщина взвешивает золото и принимает под расписку.

«В полицию обратилась женщина, заявившая, что аферистка взяла у нее под реализацию золото весом более 1 кг и не вернула. Следователи изъяли из городских ломбардов золотые украшения потерпевшей, куда сдала их подозреваемая. В итоге злоумышленница осуждена на пять лет лишения свободы. Драгоценности весом 1 кг 31 грамм возвращены законной владелице под расписку«, — говорит Кайрат Дальбеков, начальник ДП г. Шымкента.

На склад хранения вещдоков ювелирные украшения были сданы в марте этого года, в рамках уголовного дела. Золотая партия была оценена в 45 миллионов тенге. На днях в соцетях появилась информация об исчезновении украшений, прозвучали даже фамилии должностных лиц, которые якобы причастны к пропаже золота и что украшения оказались в 12 городских ломбардах.

Полицейские призывают не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей, а опираться на официальную информацию компетентных органов.