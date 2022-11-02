В Казахстане ищут худший школьный туалет

Конкурс на фотографию самого худшего школьного туалета в Казахстане объявило издание Peremena.media. Галерею таких туалетов можно увидеть на сайте toile.peremena.media, а также прислать фото туалета своей школы.

Этот конкурс проходит в рамках первой информационной кампании о качестве школьных туалетов в Казахстане, которую инициировало Peremena.media.

«Toile» — специальный проект, который привлекает внимание общественности к проблеме школьных туалетов в Казахстане. Название объединяет английское слово «toilet» («туалет») и казахское «сөйле» («говорить»): проект честно и открыто говорит о теме, которая считается табуированной и неудобной.

“Мы считаем, что к концу Года ребенка мы обязаны зафиксировать условия, в которых детям приходится справлять физиологическую нужду, и предложить родителям, чиновникам и неравнодушным людям механизмы для решения этой проблемы.

Многие из нас помнят свой школьный туалет. Наверняка в нем не было отдельных

кабинок, мыла и туалетной бумаги. К сожалению, сегодня ситуация мало чем отличается. Даже в большинстве столичных и городских школ уборные представляют

собой голые унитазы без элементарных удобств и приватности. С самого детства

дети привыкают, что их комфорт и безопасность не являются приоритетом”, — отмечает главный редактор Peremena.media Айжан Мадиходжаева.

Peremena.media, как специализированное медиа об образовании и воспитании в Казахстане, хочет способствовать тому, чтобы туалеты в образовательных учреждениях были доступными, комфортными и безопасными, отвечали всем санитарно-гигиеническим нормам — во всех школах и во всех регионах страны.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИСЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ СВОЕГО ШКОЛЬНОГО ТУАЛЕТА, ВЫСЫЛАЙТЕ НА WHATSAPP-НОМЕР +7 700 974 28 90 С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ШКОЛЫ,

ГОРОДА И ДАТОЙ, КОГДА БЫЛ СДЕЛАН СНИМОК. ЛИБО ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ФОТО У

СЕБЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОД ХЭШТЕГОМ #TOILEKZ

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Первые фотографии нелицеприятных туалетов для проекта “Toile” добыли детские правозащитницы школьницы Фатима и Медина Майсар:

“Чтобы помочь детям улучшить условия в школах, мы решили объездить с проверкой

небольшие города Казахстана. Мы были в Шу, Арысе, Отаре, Саркане, Талдыкоргане,

Конаеве, Ушарале, Акши, объездили несколько сел. До этой поездки мы даже не представляли, как много школ, в которых до сих пор есть уличные туалеты.

Мы были шокированы, увидев этот пережиток прошлого в центре города, где ездят

автомобили и люди говорят по сотовым телефонам. Было обидно за школьников, которым приходится пользоваться туалетом в таких унижающих достоинство условиях”.

Авторы проекта отмечают, что «когда мы спрашивали у детей про их школьные туалеты, чаще всего они сравнивали их с туалетами из разных фильмов ужасов. Это натолкнуло нас на идею создания социальных плакатов. Страшно, неуютно, неприятно, брезгливо и опасно — вот с чем ассоциируются у детей туалеты».