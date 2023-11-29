За чей счет в туалетах школ должна быть бумага и мыло?

В школьных туалетах должны быть мыло и бумага.

Об этом рассказали в минздраве, где озвучили санитарные правила для объектов образования. В туалетах также должны быть перегородки, унитазы и урны. Общественники не раз поднимали проблемы школьных туалетов, а также то что предметы гигиены родители закупают за свой счет.

В прошлом году авторы проекта TOILE «Чистая правда о школьных туалетах в Казахстане» провели мониторинг школьных уборных. В некоторых отсутствовали раковины, в других между унитазами не было не то что стен, даже перегородок, в кабинках отсутствовали двери, а чистота в туалетах оставляла желать лучшего.

Некоторые уборные вообще оказались неработающей бутафорией, дети ходили в уличные туалеты. Общественники уверены, это не только вопрос эстетики и удобства, но и воспитания подрастающего поколения.

«Если ребенок с детства ходит в такие страшные, смрадные туалеты, без туалетной бумаги, плохо убранные, то он воспринимает это как норму, и несет эту норму во взрослую жизнь. Очень сложно думать об интегралах или о биологии, когда ты терпишь, не ходишь в туалет, очень многие нам рассказывали мой ребенок не ходит в школе в туалет», — говорит Айжан Мадиходжаева, соавтор проекта TOILE — «Чистая правда о школьных туалетах».

Бумага, мыло и все условия для удобства школьников должны быть в туалетах, говорят в минздраве. Причем куплены за счет самих школ. Это прописано в приказе санитарных правил. В туалетах обязательно должны быть унитазы, раковины, мыло, туалетная бумага и урны. В уборных также обязаны быть кабинки а для для дошколят стоять детские унитазы.

«Причинами изменений являются жалобы родителей на плохое содержание санитарных узлов и итоги нашей проверок. Отмечаю эти правила не являются новыми а носят уточняющий характер. Данные предложения были подготовлены с учетом международных стандартов школ», — говорит Гульшарат Кожатова, руководитель управления КСЭК МЗ РК.

Со следующего года, благодаря общественникам, которые всколыхнули эту проблему, в силу вступят также стандарты школьных туалетов. Общественники говорят, активно участвовать в решении проблемы должны директора школ а также родители из попечительского совета. Именно в их компетенцию входит мониторинг распределения школьных средств, действительно ли все нужное куплено, установлено а главное, работает. В случае нарушения родителей просят обращаться в госорганы.