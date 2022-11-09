В Шымкенте открыли консульство Турции

На открытие консульства в южный мегаполис прибыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает корреспондент OTYRAR.

После открытия Мевлют Чавушоглу охотно пообщался с журналистами и отметил, что открытие консульства поможет решить немало вопросов и укрепит братство двух народов.

Консульство призвано решать вопросы по защите прав и интересов граждан и юридических лиц. Одним словом, здесь окажут правовую помощь и смогут решить гражданские вопросы.

Также главное консульство Турции скоро откроется в Туркестане. Вместе с акимом Шымкента гость из Турции встретился с представителями турецкой общины.

«Мы приехали на открытие консульства Турции в Шымкенте. В скором времени в Туркестане мы откроем главное консульство Турции. Мы надеемся, что будут оказаны качественные услуги между нашими братьями казахстанцами и Турцией. Нам очень приятно, что нас так встретили хорошо, спасибо большое», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Во время беседы с журналистами министр иностранных дел Турции отметил, что любит Шымкент и несколько раз уже приезжал в гости.

«Я был в Шымкенте в 2009 году в первый раз. После несколько раз был тут в гостях. С каждым годом город развивается и становится краше. При этом мы видим, как развивается Туркестан и радуемся этому», — отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции также отметил что казахи и турки испокон веков братские народы, а их и дружба с годами будет только крепчать.

«Президент Казахстана когда приезжал в Турцию, вместе с нашим главой государства подписали много соглашений по укреплению нашей дружбы. В Астане мы тоже подписали важные документы, тут с какой стороны не посмотрите, мы братские народы и дружба наша будет еще сильнее», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Сколько пробудет министр в Шымкенте пока не ясно, известно что Мевлют Чавушоглу намерен встретиться с предпринимателями Шымкента.