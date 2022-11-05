В Шымкенте проверяют готовность участков к выборам президента

С рабочим визитом в Шымкент приехал секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман. Встретившись с ответственными за проведение выборов председателями и членами избирательной комиссии, секретарь отметил, что к внеочередным выборам Президента Казахстана, которые состоятся 20 ноября, в республике готовы более 10 тысяч избирательных участков. По данным городской избирательной комиссии, в Шымкенте правом голоса обладают 634 тысячи 818 человек.

До внеочередных президентских выборов остаётся около двух недель. Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, прибывший в Шымкент с рабочим визитом, ознакомился с работой сто первого участка.

Мухтар Ерман, секретарь центральной избирательной комиссии РК: «В стране более 10 тысяч избиратаельных комиссий, в них будут работать около 70 тысяч членов комиссии. Руководство ЦИК выехало в регионы и проверяет готовность избирательных участков к предстоящим внеочередным выборам президента.

Мы сами сейчас убедились, в 101 избирательном участке в Шымкенте все готово для проведения выборов. Место для голосования, урны для бюллетеней. Напечатаны пригласительные, созданы все условия и для людей с ограниченными возможностями».

Председатель шымкентской городской избирательной комиссии говорит, в городе всё готово к важному для страны политическому событию. На избирательном участке в здании университета Мухтара Ауэзова предусмотрены места для голосования, уголок для граждан с ограниченными возможностями, доступны информационные материалы. В день выборов здесь смогут проголосовать 1235 граждан. Пригласительные избирателям раздадут в эти выходные.

Каирбек Кунанбаев, председатель городской избирательной комиссии г. Шымкента: «В городе Шымкенте 5 из 317 избирательных участков территориальные, 311 — избирательные участки. По списку, предоставленному акиматом города, право голоса имеют 634 848, т. е. 56,8 процента населения мегаполиса».

Открытость прохождения выборов в рамках закона обеспечивается специалистами участковых избирательных комиссий. С ними организованы консультации — семинары по выполнению обязанностей, указанных в Законе «О выборах».

Вдоль главных улиц Шымкента установлены 150 билбордов о проведении внеочередных президентских выборов, которые состоятся 20 ноября. Также памятки о выборах разместят на входах в многоэтажные дома и улицах до 10 ноября.