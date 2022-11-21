Данные экзитпула: Токаев набрал более 82%

Таковы первые данные exit poll по выборам президента Казахстана.

Согласно данным международного института региональных исследований «Открытое общество», голоса избирателей предварительно распределились следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев — 82,45%

Каракат Абден — 2,54%

Нурлан Ауесбаев — 2,17%

Жигули Дайрабаев — 3,33%

Мейрам Кажыкен — 2,23%

Салтанат Турсынбекова —2,08%

Против всех — 5,2%.

Опрашиваемым задавали вопрос: «За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос». Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.

Следом результаты подсчета голосов опубликовал и институт общественной политики при партии Amanat: Токаев получает более 85% голосов.

На втором месте — по-прежнему вариант «против всех».

Таким образом, по предварительным данным, действующий президент побеждает, набрав максимальное количество баллов.