Данные экзитпула: Токаев набрал более 82%

Таковы первые данные exit poll по выборам президента Казахстана.
Согласно данным международного института региональных исследований «Открытое общество», голоса избирателей предварительно распределились следующим образом:
Касым-Жомарт Токаев — 82,45%
Каракат Абден — 2,54%
Нурлан Ауесбаев — 2,17%
Жигули Дайрабаев — 3,33%
Мейрам Кажыкен — 2,23%
Салтанат Турсынбекова —2,08%
Против всех — 5,2%.
Опрашиваемым задавали вопрос: «За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос». Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.
Следом результаты подсчета голосов опубликовал и институт общественной политики при партии Amanat: Токаев получает более 85% голосов.
На втором месте — по-прежнему вариант «против всех».
Таким образом, по предварительным данным, действующий президент побеждает, набрав максимальное количество баллов.