В выборах Президента важен каждый голос

В Шымкенте военнослужащие механизированной бригады приняли участие в голосовании на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Ровно в 7 утра перед избирательным участком №131 военнослужащие и их члены семей собрались для исполнения Гимна Республики Казахстан, означающий начало внеочередных выборов. Участок для голосования был развернут на территории общеобразовательной школы №129. В этот день на участке несли дежурство сотрудники правоохранительных органов и военной полиции. Ход выборов контролировали наблюдатели.

Своими впечатлениями о ходе голосования и организации выборов поделились ряд военнослужащих, один из которых новобранец Айбек Берденов, призванный в армию этой осенью из города Алматы. По его словам, голосование организовано на высоком уровне.

«В основном законе нашей страны сказано, что каждому гражданину Республики Казахстан, независимо от рода деятельности, а также места проживания гарантировано право принятия участия в выборах, которым я сегодня воспользовался и сделал свой выбор. Я в полной мере осознаю ответственность исполнения своего гражданского долга и важность каждого голоса», — поделился Айбек Берденов.

На избирательном участке, где голосовали военнослужащие, обстановка в воскресный день была спокойная и доброжелательная. Все проголосовавшие военнослужащие уходили довольные, с чувством исполненного долга.

Стоит отметить, что офицерами воспитательных структур воинской части были проведены занятия, посвященные порядку голосования. Особое внимание при этом было обращено на военнослужащих по призыву, впервые принимающих участие в выборах.