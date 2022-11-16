В Шымкенте военные каски сдают на металлолом. Минобороны прокомментировало скандальное видео

«В Шымкенте военные каски сдают на металлолом». Видео с таким заголовком появилось в социальной сети TikTok.

Автор видео утверждает, что это городской пункт приема металла. На кадрах десятки военных касок свалены в груду вместе с трубами, проволокой и другими сданными в утиль предметами.

В Минобороны РК эту информацию опровергли, мол, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях страны не имелось.

«В социальных сетях распространяется видео о сдаче военных касок на металлолом.

Сообщаем, что данные военные каски не принадлежат Министерству обороны. Ведомством проведена проверка, фактов хищения и утери военного имущества в воинских частях ВС РК нет»,- рассказали в пресс-служба Министерства обороны РК.