Может ли Казахстан отказаться от срочной службы?

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов считает, что отказываться от призыва срочников, оставив исключительно службу по контракту — неправильно.

«Я думаю, что неправильно отказываться от срочной службы. Молодые люди должны проходить воинскую службу. Другой вопрос в том, что все заинтересованные госорганы, в первую очередь — это Министерство обороны, обязаны обеспечить безопасность всех этих ребят», — говорит Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра РК.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей в армии и поручил создать спецкомиссию. 6 июня в Министерстве обороны заявили, что разработают программу по «нулевой смертности в армии». Говорили на заседании правительства и об обеспеченности зерном. По данным Минсельхоза сев зерновых культур завершён почти во всех регионах. Урожай пшеницы ожидают на уровне 13,5 млн тонн.

«Яровые культуры посеяны на площади почти 20 млн гектаров, картофель — на 189, овоще-бахчевые — на 270. Наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные, картофеля, овощей и кормовых», — говорит Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК.

Журналистов интересовал и вопрос: как минсельхоз планирует решать проблемы засухи в Мангистауской области. Министр сельского хозяйства ответил на вопросы в кулуарах правительства.

«Мы впервые в истории создаем фуражный фонд. Порядка 20 млрд тенге на это уже выделяется, решение принято. 200 тысяч тонн готовится для закупа. Второе, что мы сделали – это приняли Дорожную карту, увеличиваем по Казахстану площади кормовых культур на 448 тысяч. По Дорожной карте весь комплекс мероприятий будет проходить», — говорит Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК.

Министр отметил, что в этом году в Мангистауской области весна была более благоприятная, чем в прошлом году. В регионе идут дожди.

Говорили и о трудоустройстве казахстанцев. По экспертным данным, 500 тысяч человек заняты на различных онлайн-платформах. Такой формат работы удобен для населения, но главный его недостаток – отсутствие социальной защиты.

«Сегодня подрастает поколение, родившееся после двухтысячных годов. Ежегодно на рынок труда выходит более трёхсот тысяч. Меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение «Z»», — говорит Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК.

В минтруда планируют признать цифровую занятость. Это позволит защитить трудовые и социальные права работающих там людей. Чаще всего работает на онлайн платформах молодежь. Но для молодых людей предусмотрены и госпрограммы.

«Сейчас увеличены сроки и размеры заработной платы участников молодежной практики и проекта «первое рабочее место». Для молодежи и социально-уязвимых слоев населения в два раза до 400 МРП увеличен размер грантов на открытие своего дела. За первые 5 месяцев этого года более 146 тысяч казахстанцев были охвачены мерами занятости. До конца года планируется охватить занятостью более 500 тысяч человек в рамках господдержки. Кроме того, на вакансии, предоставленные работодателями, граждане смогут трудоустраиваться самостоятельно через Электронную биржу труда», — говорит Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК.

В этом году в стране должны создать порядка 270 тысяч постоянных рабочих мест.

Глава правительства поручил до 25-го июня утвердить методику достоверного учета новых рабочих мест для оценки акимов. Они должны создавать не меньше ста новых рабочих мест на каждые 10 тысяч человек.