Ярмарка вакансий для осужденных прошла в Шымкенте

Для тех, кто оступился в жизни, дают не только шанс на исправление, но и трудоустройство.

Для осуждённых на пробационном контроле сотрудники Аль-Фарабийской прокуратуры провели ярмарку вакансий. Работы много, зарплаты тоже не маленькие, главное- желание работать.

Специализированная ярмарка вакансий организована по инициативе службы пробации. Главная цель — чтобы оступившиеся не перебивались случайными заработками, а получили постоянную работу. Правда такую заботу ценят не все. Некоторые осуждённые с условным сроком наказания, после трудоустройства, отказываются без уважительной причины выходить на работу.

«Мы проводим такие ярмарки регулярно. Трудоустраиваем людей, следим чтобы они посещали работу. Для многих это шанс начать новую жизнь и карьеру, профессии тут разные», — говорит Даурен Халыков помощник прокурора Аль-Фарабийского района г. Шымкента

Представителей компаний, принявших участие в выставке, нынешний статус кандидатов на рабочие места не смущает. Главный критерий — желание трудиться и достойно пройти испытательный срок. Сотрудники центра занятости не только предлагают работу, но и оказывают социальную поддержку.

Те, кто не смог сегодня найти работу на ярмарке, получили возможность зарегистрироваться в качестве безработных и были взяты на учет центра занятости. Подобные акции прокуратура Шымкента проводит регулярно.