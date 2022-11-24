Ждать ли казахстанцам дефицита сахара, рассказал Жумангарин в Шымкенте

В Шымкенте прошла встреча бизнес сообщества с заместителем Премьер-Министра страны.

Предприниматели пожаловались Серику Жумангарину на бюрократические проволочки, проблемы экспорта продукции и транспортировки. Все вопросы министр торговли и интеграции поручил изучить и пообещал принять меры. Жумангарин также пообещал, что в 2023 году дефицита продуктов в Казахстане не будет.

Чтобы не было дефицита с продуктами, нужно сделать все так, чтобы не зависели от других стран, говорит Серик Жумангарин. Когда в марте 2021 года Россия закрыла экспорт сахара, дефицит пошел по всему Казахстану, чтобы такого не повторилось, нужно производить сахар у себя.

«Мы обеспечим себя сахаром собственного производства. Правда он будет тростниковый, цена будет примерная от 450 тенге за кг с завода производителя. По работе обеспечения страны свекловичным сахаром уже разработан план, даже его реализация не обеспечит весь Казахстан сахаром, что касается картофеля и других продуктов, мы в силах выращивать сами и проблем не будет», — Серик Жумангарин, заместитель Премьер-Министра РК.

Если проблему с дефицитом министр обещает решить, предприниматели Шымкента просят помочь им, в решении своих вопросов. Компания «КазахБитум» просит дать разрешение на экспорт своей продукции, иначе бизнес может не пойти, говорит бизнесмен.

Социальному направлению в Казахстане будут уделять пристальное внимание. Серик Жумиангарин уверяет, новая политика направлена на то, чтобы народ получал прибыль, а не просто платил налоги. С 1 января реализуют проект социальный кошелек.

«На каждую семью заведут цифровую карту. Социальный кошелёк позволит начислять социальные выплаты в виде электронных денег на индивидуальные счета получателя. Посредством этого можно будет оплачивать любые виды товаров и услуг у зарегистрированных предпринимателей«, — говорит Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра РК.

В чем преимущество такой карты? Внедрение социального кошелька казахстанцам позволит защитить начисленные на него средства от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов.