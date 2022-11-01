Женский форум прошел в Шымкенте

Назвать слабыми этих женщин язык не поворачивается! В Шымкенте проходит форум «Роль женщины в развитии страны».

Участницы обсуждают проблемы гендерного равенства и программы по поддержке женского предпринимательства. Главная цель – сделать так, чтобы прекрасная половина человечества активнее участвовали в политической и общественной жизни страны. Для этого в партии аманат разработали несколько проектов.

Жулдыз Сулейменова, депутат мажилиса РК, член комитета по социально-культурному развитию: «Большинство домохозяек должны научиться просить работу у государства, а не средства на жизнь. Они должны каждый день работать, чтобы обеспечить хорошую жизнь своим детям. Мы сейчас взяли в отдельную категорию женщин, которые потеряли своего кормильца. В будущем будем решать их проблемы на законном оснований. Недавно от государства было выделено 9 миллиардов тенге, на поддержку женщин которые потеряли своих мужей. Они могут получать кредиты по маленьких процентам. Это малая часть того, что делает партия Аманат».

Участникам встречи рассказали о программах, направленных на повышение качества жизни населения, и провели для них мастер-классы. Успели на форуме женщины задать вопросы успешным бизнес-леди и депутату мажилиса Жулдыз Сулейменовой. Мероприятие объединило предпринимателей, госслужащих, учителей и домохозяек. С мотивационной речью выступила «акула» женского бизнеса Алма Архабаева.

Алма Архабаева, председатель совета деловых женщин г.Шымкента: «Здесь сегодня собрались женщины, которым не все равно как дальше будет развиваться наша страна, наша Родина и каким будет новый Казахстан. Вы знаете, та модель, когда судьба женщины возле плиты — она осталась уже далеко в прошлом. И сегодня мы, как старшее поколение, должны работать над этими ограничениями».