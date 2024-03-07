Пустите женщину в политику: как обстоит ситуация с женщинами во власти на юге?

В Казахстане на руководящих постах, и в государстве, и в нацкомпаниях, и в госорганах находятся в подавляющем большинстве мужчины.

Доля женщин-политиков в стране остается ничтожно малой. Так, в Шымкенте и в Туркестанской области, прекрасных дам «у руля» можно пересчитать по пальцам одной руки.

Во главе Шымкента находится мужчина. В замакимах у Габита Абдымажитовича все представители сильного пола, руководитель аппарата — тоже мужчина.

У акима Туркестанской области Дархана Амангельдиевича — заместители мужчины. Руководитель аппарата тоже представитель сильного пола.

Все 5 районов Шымкента возглавляют мужчины.

В Туркестанской области из 17 районов и городов региона, всего один возглавляет женщина. Гульжан Курманбекова — аким города Арыс. Она главенствует в городе, где проживает почти 44 тысячи человек.

В управлениях, подведомственных акимату, женщин чуть больше. Правда, традиционно, они возглавляют сферы, связанные с образованием и социальной сферой.

Нургуль Шамшиева возглавляет управление образования в Шымкенте.

Управление занятости и социальной защиты — Жанат Утебаева.

И это при том, что в мегаполисе насчитывается 23 управления. Мужчин на руководящих должностях в них больше 90%.

В Туркестанской области насчитывается 22 управления. И всего одно кресло управленца занимает женщина. Управление координации занятости и социальных программ Туркестанской области возглавляет Асия Темирбаева.

В маслихатах женщин тоже немного. Так в Туркестанской области среди законотворцев 6 женщин. В Шымкенте всего на одну больше.

По словам общественников, такое положение дел в политике удручает. Программы, направленные на гендерное равенство, не работают. Все потому что до сих пор на женщинах держится быт и воспитание детей, они разрываются между семьей, карьерой и самореализацией.

«К сожалению, у нас в карьерном плане не созданы условия, чтобы они двигались по карьерной лестнице, они вынуждены выбирать между семьей и карьерой, и конечно, когда общество у нас довольно таки патриархальное женщина выбирает реализовываться в семье», — говорит Тогжан Кожанова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике .

При этом гендерное равенство, говорят общественники, не предполагает уравнять всех. У женщин может быть более короткий рабочий график, в компаниях должны быть комнаты для кормления детей, руководителям предприятий необходимо идти навстречу работницам, без ущемления в зарплате.

«Считается, что надо всех уравнять, надо создавать для женщин условия, чтобы она не раздваивалась в разделении выборе семья или работа, чаще всего карьеру женщины не делают, когда выбирают семью. Если будут созданы условия когда женщина сможет раньше уходить на пенсию, раньше уходить с работы и зарплата не будет меняться», — говорит Тогжан Кожанова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике.

В мировой практике женщин тоже не так много. Но есть выдающиеся личности, такие как. Маргарет Тэтчер, экс-премьер министр Великобритании, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон и конечно, почившая королева Великобритании Елизавета вторая. Но и эти известные управительницы не смогли окончательно развеять предрассудки по отношению к женщинам.

«Не скажу, что все но есть определенное количество людей, которые будут против этого, будут чувствовать себя ниже женщин в этом плане и будут ощущать себя дискомфортно», — говорит житель города.

«Нет предрассудков, никаких», — уверен другой.

«Что они должны сидеть дома, убирать, готовить», — говорит жительница города.

Тем не менее, политические взлеты женщин происходят все чаще. Дамы, так же прекрасно управляют и странами. Так, президентом Греции является Катерина Сакелларопулу, в Молдавии президентствует Майя Санду, президент Словакии Зузана Чапутова, Наташа Пирц-Мусар возглавляет Словению, Швейцарию, которую неизменно признают лучшей страной для жизни, возглавляет Виола Патрисия Амерд. Женщины президентствуют в основном в европейских странах. Тогда как в Азии, сложились более патриархальные взгляды.

Международные эксперты признают, что женщины успешно реализуют себя в политике. Они как правило уделяют больше внимания вопросам здравоохранения, образования, развития инфраструктуры и предотвращения насилия в отношении женщин. Исследования также показывают, что чем больше женщин находится у власти, тем выше стремление девочек получить образование и сделать карьеру.

В преддверии праздника, хочется пожелать всем женщинам не бояться, дерзать и добиваться новых высот. Политика слабости не прощает. Вот только и женщины давно уже не слабый пол.