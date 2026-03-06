Женщины становятся драйвером развития предпринимательства

В Казахстане почти половину малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. По данным министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 2025 году более одного миллиона предпринимательниц руководят компаниями, что составляет 48,1% всех субъектов МСБ.

Женщины активно развивают торговлю, сферу услуг, бьюти-индустрию, общественное питание и образовательные проекты, а также создают социальные и экологические инициативы.

«Женское предпринимательство сегодня является одной из ключевых точек роста экономики», — отметили в министерстве.

Для поддержки бизнеса в стране работают 20 центров обслуживания предпринимателей и 164 региональных центра, где услуги предоставляются бесплатно как начинающим, так и действующим предпринимателям.

Государство также реализует несколько инструментов поддержки — консультационную и сервисную помощь, программу «Деловые связи» и проект «Одно село — один продукт», участниками которого на 90% являются женщины.

Кроме того, предпринимательницы могут воспользоваться субсидированием кредитов и государственными гарантиями.

«Эти механизмы обеспечивают равный доступ к финансированию и развитию бизнеса», — подчеркнули в ведомстве.

Всего в рамках программ субсидирования поддержано 3373 проекта на сумму 365,7 млрд тенге, из них 42% — женские проекты.

Также в рамках механизмов гарантий поддержано 1262 проекта, реализуемых женщинами, на сумму кредитов 132,4 млрд тенге.