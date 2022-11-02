Золота на 3,5 млн лишилась жительница Шымкента, поверив аферистке

В Каратауское районное управление полиции обратилась 46-летняя жительница с заявлением о мошенничестве.

Со слов потерпевшей, в июне 2022 года женщина, представившаяся начальником отделения центра занятости, обманом присвоила золотые изделия потерпевшей на сумму 3,5 млн тенге. Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК (Мошенничество).

Сотрудники полиции приняли необходимые меры, направленные на установление личности подозреваемой. В результате установлена и задержана 25-летняя жительница города.

Проводится досудебное расследование.