Магнитные бури ожидаются 21 декабря

Если вы метеозависимый человек, советуем хорошенько подготовиться. Специалисты не утешают своими прогнозами.

Начнем с того, что 21 декабря- это день зимнего солнцестояния. День будет коротким, а ночь длинная. К тому же, астрономы сообщили о том, что Солнце будет как никогда активно, а это может стать причиной ухудшения состояния здоровья у некоторых людей.

Буря в этот день начнется с раннего утра и продлится несколько часов, но следующая волна придется на 25 декабря и она задержится с нами аж до 28 декабря.

По этому, если вы подвержены влияниям магнитных бурь, то специалисты рекомендуют вам наладить режим сна, снизить стресс на минимум, не утруждать себя физической нагрузкой и не злоупотреблять алкоголем.

Пейте много жидкости, гуляйте на свежем воздухе, займитесь и прочитайте хорошую книгу, советуют врачи.

Желаем переждать бури без осложнений!