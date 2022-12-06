О смертельном осложнении варикоза рассказали флебологи Шымкента

Если раньше варикозная болезнь считалась уделом пожилых людей, то в последние десятилетия в хирургическом удалении вен нуждается всё больше молодых.

28 — летний пациент областной клинической больницы не стал исключением. Из-за сильной боли в ногах и отёках, он решился на высокотехнологичную операцию. Она проходит под местным наркозом и не требует реабилитационного периода.

Александр Рыжков, заведующий отделением сосудистой хирургии областной клинической больницы:

«Заболевание сосудов сильно омолодилось, если раньше наше отделение называли предпенсионным или старческим, то сейчас контингент у нас от 18 лет, практически все отделение заполнено молодыми людьми».

Варикоз — коварное заболевание. На первых этапах человек может не заметить никаких изменений, но со временем, кроме ярко выраженных косметических дефектов, недуг способен привести к тромбозу и стать причиной летального исхода.

«Сейчас многие не знают об осложнениях варикоза, они думают, что варикоз это просто косметическая сторона, как правило на 1 и 2 стадиях варикоз не беспокоит и никаких жалоб, кроме некрасивого косметического дефекта на ногах, а когда уже начинаются осложнения, люди начинают обращаться и порой бывает в этих нижних конечностях присутствуют тромбы, которые при разных факторах могут оторваться».

Врачи напоминают: с помощью разнообразных медикаментов, мазей и гелей победить варикоз нельзя. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу-флебологу и пройти ультразвуковое исследование сосудов.

Александр Рыжков, заведующий отделением сосудистой хирургии областной клинической больницы:

«В данный момент еще не придумали волшебную таблетку, которая лечит варикоз. Все препараты, которые есть: мази, гели, таблетки, порошки нацелены на улучшения венозного оттока и укрепления стенок, но при этом диаметр вены не уменьшиться, мы назначаем их для того, чтобы в венах не образовались тромбы, но при этом варикоз не исчезнет».

В отделении сосудистой хирургии работают 5 высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы. Врачи регулярно повышают свои знания и обмениваются опытом с коллегами из разных стран. Операционная областной клинической больницы оснащена современным оборудованием для проведения плановых и экстренных операций. Высокотехнологичные хирургические вмешательства выполняются по ОСМС.