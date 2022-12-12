Облегчить условия для МСБ поручил Алихан Смаилов

Для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. О мерах по развитию малого бизнеса рассказал Алихан Смаилов.

По словам главы правительства в сторону МСБ выдвинуто слишком много требований, которые мешают их росту. Поэтому уже сейчас приняты меры по регулированию бизнеса. В ходе реализации проекта выявили 7 тысяч требований, которые скоро будут отменены.

«Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек», – подчеркнул премьер-министр.

Пересмотрят и участие государства в бизнесе. Будут приняты поправки в законодательстве для перезагрузки механизмов ГЧП.

Подготовила Тина Кудайберген