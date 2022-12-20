Пенсионерка обманула жительницу Шымкента на 5 млн тенге

Очередной кейс мошенничества зафиксировали в Шымкенте.

Знакомая обещала помочь потерпевшей с приобретением квартиры по государственной программе и запросила за свою «услугу» крупную сумму денег, но в итоге жертва осталась без квартиры и без 5,6 миллионов тенге.

Пострадавшая сразу же обратилась к полицейским за помощью. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли мошенницу. Ею оказалась 63- летняя пенсионерка.

На неё завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас проводится досудебное расследование.