С нового года карточки «TOЛEM» подорожают

Шымкентцы успели привыкнуть к карточкам «Толем», ими очень удобно оплачивать проезд в городском транспорте.

Если помните, сами карточки приобретали по 500 тенге. Потом пополняли баланс и пользовались ими дальше. Выяснилось, что с 1 января 2023 года те, кто захочет приобрести новую карточку «ТОЛЕМ», должны будут заплатить 750 тенге.

Важно понять, что те, у кого на руках есть «старые» карточки «ТОЛЕМ», могут ими пользоваться и дальше. Менять их или приобретать новые не надо.

Исполнительный директор компании «Толем» Сейдулла Кенесбай напомнил шымкентцам:

«Есть несколько категорий карт «ТОЛЕМ»:

* стандартные карты – для горожан и гостей города, кто платит за проезд по стандартному тарифу;

* студенческие карты – для студентов Шымкента с тарифом со скидкой в 20 тенге;

* школьные карты – для школьников города до возраста 15 лет с тарифом со скидкой 50% за проезд.

Студенческие и школьные карты заказываются с помощью мобильного приложения «ТОЛЕМ».

Стандартные карты можно приобрести в точках продаж (список указан на сайте tolemcard.kz)».