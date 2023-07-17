В Шымкенте введут собственную платёжную карту

В Шымкенте впервые в Казахстане будет внедрена технология «Open API». Реализовывать её будет IТ-ассоциация «Digital road».

Технология ««Open API» позволяет расширить возможности приложения «Толем» уже нашедшего широкое применение в Шымкенте. Сегодня им можно расплачиваться в городском транспорте, в зоопарке при посещении аттракционов и в других местах общего пользования. Теперь, обещают разработчики приложения, расплачиваться везде можно будет одной единой картой.

«Мы призываем к сотрудничеству все IT-компании занимающиеся финсервисом и готовы поделиться своими возможностями. Везде, где необходимо расплачиваться, например, в парке «Мир Фантазий», в зоопарке, дендропарке, в кинотеатре мы хотим внедрить систему безналичного расчёта, когда наличные деньги вам не будут нужны», — рассказал председатель ассоциации IT-предпринимателей «Digital road» Сержан Акылбаев.

Как говорят специалисты, такие цифровые нововведения вносят и вклад в борьбу с коррупцией. Когда оплата производится прозрачно, снижается риск оседания в карманах выручки, а также налоговых отчислений. Все финансовые операции будут отражаться в приложении «Толем».

«Предложение «Оpen API» открывает новые возможности для интеграции и сотрудничества с другими компаниями, увеличения пользовательской базы, улучшения качества услуг для клиентов, продвижения цифровизации и улучшения услуг в различных сферах обслуживания», — говорит руководитель управления цифровизвации г. Шымкента Мухит Кемелов,

Одним из важных направлений работы ассоциации IT-предпринимателей «Digital road» является полная цифровизация процесса организации школьного питания. Объединение успешно внедрило систему TOLEM в 150 школах Шымкента и в 13 школах Астаны. И сегодня в этих учебных заведениях родители могут оплачивать школьное питание безналичным способом.