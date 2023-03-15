Проезд на автобусе в Шымкенте станет бесплатным

В связи с выборами, которые состоятся 19 марта 2023 года, жители и гости города Шымкент будут бесплатно передвигаться в городском общественном транспорте, передает OTYRAR.

В управлении ПТ и АД г. Шымкента пояснили, автобусы в этот день будут ездить по стандартному графику.

«Каждый желающий в этот день сможет проехать в автобусах Шымкента без оплаты. Если будут жалобы, пассажир может обратится в службу поддержки по номерам которые указаны в автобусах, либо позвонить по бесплатному номеру 109», — пояснили в ведомстве.

Напомним, уже в это воскресенье станут известны имена новых депутатов Мажилиса и маслихатов. К выборам допустили 7 политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них — самовыдвиженцы.