Шымкенсткие хрущевки: с благодарностью к квартирам-долгожителям

На этот раз захотелось написать статью в защиту… хрущевок. Поводом послужило высказывание одной молодой землячки: «Через несколько десятилетий даже хрущевки станут частью историко-культурного наследия Шымкента и будут замечательным примером того, как не надо строить».

Услышав это, подумала, значит, вот как молодежь воспринимает эти панельные многоэтажки?! Чуть ли не позором города? Ну что же, получается, пришла пора рассказать молодежи, чем на самом деле являлись и по-прежнему являются для нас дома этих серий. Выразить этим многоэтажкам свой «респект и уважуху» за десятилетия почти безупречной службы.

Жилищный вопрос

Да, жилищный вопрос был острым во все времена. В теме хрущевок нам никак не обойтись без небольшого исторического экскурса.

…Представьте себе: молодое советское государство с огромной территорией и огромным населением, которое большей частью ютилось в бараках, времянках, подвалах и коммунальных квартирах. Стране было не до решения бытовых проблем: полным ходом шла индустриальная революция, коллективизация, борьба с безграмотностью и прочие великие дела.

Собирая информацию о хрущевках, нашла такой факт: оказывается к опыту индустриального строительства в СССР стали присматриваться еще с конца 20-х годов прошлого века. Но пока еще робко. В 1936 году вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об улучшении строительного дела и удешевлении строительства». Но оно особо значимо не прозвучало в силу известных причин: пик политрепрессий, затем финская война и Великая Отечественная.

К началу 50-х годов Центральным статуправлением СССР был подготовлен анализ жилого фонда городов. Согласно справке ЦСУ, в 1952 году жилой фонд городов составлял 208,2 млн. м2 против 167 млн. м2 до войны. Но составитель справки отмечал, что рост жилого фонда не успевает за ростом городского населения. Средний размер жилой площади на одного постоянно проживающего в городах и рабочих поселках на 1 января 1953 года в обобществленном фонде составлял 5,6 м2, а в некоторых городах и ниже – 5 м2.

Налицо острейший жилищный кризис, причинами которого были стремительная урбанизация, то есть приток в города сельского населения; ветхость и износ городского жилого фонда; существенное отставание жилого строительства от промышленного в результате ускоренной индустриализации; и, конечно же, война и ее масштабные разрушения.

Стояла задача – максимально быстро восстановить разрушенные города, обеспечить жильем нуждающихся людей. И вот только тогда во всю мощь прозвучал вопрос об индустриальном, типовом и панельном домостроении в СССР.

1954 год стал эпохальным для строительной отрасли Союза. 19 августа 1954-го вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которым предусматривалась постройка сотен заводов сборных железобетонных конструкций.

В начале декабря 1954 года в Москве прошло Второе Всесоюзное совещание строителей, архитекторов и работников промышленности стройматериалов, строительного и дорожного машиностроения, проектных и научно-исследовательских организаций. На трибуну вышел первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и произнес свою знаменитую речь. В ней он озвучил критику сталинской архитектуры, упрекнул ее архитекторов в расточительстве и увлечении излишествами, призвал к комплексной индустриализации строительства.

Специалисты отмечали, что Никита Сергеевич говорил со знанием дела: и о неоправданной помпезности сталинских высоток, и о высоких затратах на их отопление, и о том, что лишь незначительный процент ресурсов в проектной отрасли использовался для разработки типовых чертежей.

XX съезд КПСС в 1956 году (тот самый, на котором был развенчан культ личности Сталина) поставил задачу – положить конец жилищному дефициту за 20 лет. 31 июля 1957 года ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Именно с этого времени начался период по-настоящему массового жилищного строительства в стране.

Стройка начинается с проекта

Жилищное строительство в стране почти полностью стало вестись по типовым проектам с постепенно увеличивающейся долей индустриально изготовляемых элементов. Был взят курс на экономию – и площадей жилья, и расходных стройматериалов. Проектировщикам была поставлена задача: рационализировать жилое пространство.

В итоге были снижены все нормы габаритов и площади помещений. Площадь кухни установлена в 5-6 м2, гардеробной (кладовой) – 2-2,5 м2, санузлы стали совмещенными. Минимальная высота потолков стала 2,5 метра, минимальная ширина комнаты – 2,2 метра. От мусоропроводов и лифтов отказались сразу. Хрущевки стали строить не выше пяти этажей, если выше – то нужен был лифт, а на это излишество у страны средств нет. Под это были подведены и СНиПы.

Какая цель в итоге была достигнута? Эффект получился феноменальным! Во-первых, затраты на строительство хрущевок по сравнению со сталинским временем были снижены на 30% и более. Во-вторых, резко сократилось время на сооружение жилых домов, очереди на получение жилья стали двигаться заметно быстрее.

Счастье отдельно взятой семьи

Что означало получить квартиру в хрущевке? Для семьи это означало только одно – счастье! Совет молодым: поговорите со своими знакомыми старшего возраста. Уж они вам в красках и эмоциях опишут свои ощущения. Они незабываемы! Переселиться из барака, где во дворе был один выгребной туалет, скажем, на 50 человек… Где вода зимой замерзала в ведрах, где негде было помыться, принять душ, когда хочешь, а не раз в неделю в банный день.

Или что значит переехать в отдельную квартиру из коммуналки с одной общей кухней и одним санузлом на десяток квартир – это разве не счастье?! А обитателю съемного «угла» в сыром полутемном подвальном помещении вселиться на четвертый светлый этаж многоквартирного дома – это же воплощенная мечта, волшебство наяву!

Заселившись в хрущевку, вчерашний житель барака или общежития получал квартиру со всеми благами цивилизации на тот момент! Водопровод, газ, канализация, электричество, тепло, вентиляция, радиоточка. И это все только на одну семью! Изначально расчет велся на посемейное заселение квартир, а не посемейно-покомнатное, как было раньше. Без всяких там подселений. Живи и радуйся!

Когда стали строить хрущевки у нас?

Этот вопрос я адресовала почетному строителю Республики Казахстан, почетному гражданину города Шымкента, заслуженному деятелю Республики Казахстан Муталибу Абуову.

«Хрущевки у нас, в Казахстане, начали строить с начала 60-х годов. Сначала в Алма-Ате, затем и в других регионах, – пояснил Муталиб Абуович. – Был такой проектный институт

«Казгорстройпроект», который стал осваивать 464-ю серию крупно-панельных домов.

Без малого 60 лет назад, в далеком 1963 году в столице нашей республики тогда началась разработка новой серии крупнопанельных домов, которая отличалась повышенной сейсмостойкостью, предусматривала улучшенные планировочные решения и применение монолитных стыков наружных стен. Конструктивная схема домов этой серии – поперечные и продольные несущие стены при малых пролетах.

По результатам проведенных исследований для массовой застройки в Алма-Ате были приняты четырехэтажные крупнопанельные жилые дома серии 1-464 АС-2/62, рассчитанные на сейсмичность в 9 баллов. Дома по этим типовым проектам, но рассчитанным на сейсмичность в 7 баллов, начали строить и в Чимкенте. Если не ошибаюсь, первые хрущевки Чимкента – это 5-6 домов в районе 7 квартала. Затем наш проектный институт «Южпроект» (позднее – «Южгорсельпроект») усовершенствовал эту серию, она получила свое название – 3299-У. В данном случае «У» означает – улучшенная. Дома по этим проектам мы стали строить с января 1963 года, с индексом «у» – уже после 1966 года.

Помню, тогда бригадиром строителей был Гани Ташкараев, а я – представителем проектировщика. Мы на стройплощадке оперативно решали производственные задачи».

Спрашиваю у Муталиба Абуовича про то, как вели себя эти крупнопанельные многоэтажные дома во время землетрясений, в частности, во время ташкентского в апреле 1966 года?

«Дома этих серий показали прекрасную сейсмоустойчивость. И не только во время землетрясения в Ташкенте, но и во время землетрясений в Румынии, Газли. Кирпичные дома разрушились, а эти скрипели, но устояли», – сказал М. Абуов.

Пока эта статья готовилась к печати, выяснился и такой факт: первые четырехэтажные хрущевки в Чимкенте были построены в цемпоселке в 1960-1961 годах. В них до сих пор счастливо живут люди, с этими домами ничего плохого не случилось! Они были построены на средства самого цементного завода для своих работников.

Крупнопанельные дома серии 3299-У, иными словами, хрущевки, до сих пор верой и правдой служат своим жильцам в Шымкенте. Они стоят стройными рядами по улицам Айбергенова (правая часть), по обеим сторонам улицы Мангельдина, по проспекту Республики, улице Гагарина, в районе «1000 мелочей», в 11 микрорайоне, мкр. «Восток», по улице Хлопковой, проспекту Б. Момышулы, за магазинами «Черемушки» и «Баян-Сулу» (во дворах), за зданием, где раньше размещался КазНИИ каракулеводства и так далее. Их в нашем городе немало.

А как они хорошо выглядят! С их «родной» облицовкой — клинцом — за 50-60 лет ничего не случилось. Они не требуют никаких дополнительных расходов в эксплуатации. Их точно никак не сравнить с внешним видом домов в «Нурсате», которые спустя уже пару лет после сдачи в эксплуатацию, выглядят обшарпанными.

Мини-площадь стала благом

Основная критика хрущевок касается малой площади квартир, особенно кухни. Еще, как правило, такие дома имеют низкую теплоизоляцию наружных стен и плохую шумоизоляцию внутри дома. В жару в них бывает душно, а в холода – ощутимо прохладнее…

Казалось бы, да. С этим можно было бы согласиться, если не одно но. О нем нам рассказал генеральный директор ПСО «Шымкентжилстрой» Валерий Жерельев.

«Все познается в сравнении. По уровню коммунальных услуг хрущевки были на порядок выше королевских замков, – сказал Валерий Александрович. – «Мой дом – моя крепость» – это другая психология, другой материальный и технологический уровень развития общества. Да и психология – индивидуализм, частичное накопление капитала.

В настоящее время мобильность населения, миграционные процессы, ограничения в накоплении капитала через недвижимость (учет и контроль доходов), экономика энергопотребления делают непрактичным приобретение и эксплуатацию большеразмерной жилой недвижимости и возвращают маломерные квартиры ко второму рождению. Проще говоря, сегодня по государствам Западной Европы мы видим, насколько затратным стало содержать жилье.

Как подорожало отопление, газо- и водоснабжение, какие запредельные счета приходят жильцам за электричество… Отсюда вывод: малогабаритное жилье практичнее, экономнее. Так что у наших хрущевок есть определенный шанс на вторую жизнь. Пожалуй, совсем уж ратовать за хрущевки, может, и не стоит, но и отказываться от них все же рановато. Такого рода жилье хорошо для отдельных категорий населения, скажем, для молодоженов, пенсионеров».

Сколько они простоят?

Еще достаточно долго, но при условии… Согласно нормативным документам, по которым хрущевки проектировали и строили, они должны были иметь долговечность конструкции от не менее 50 лет до более чем 100 лет. Средний срок службы хрущевок, согласно «Положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий» 1964 года, определялся в 125-150 лет. Хотя московские власти, 12 лет назад начавшие массовый снос хрущевок для последующей уплотнительной застройки на их месте, утверждают, что сносимые серии хрущевок были рассчитаны лишь на 25 лет эксплуатации. Известная практика: при желании, при острой необходимости, например, при изъятии земли в центральной части города, могут «впарить» и не такое обоснование.

Рецепт спасения

У любой вещи, а тем более здания, жилого дома, есть определенный норматив износа. Чтобы не превысить этот норматив, необходимо следить за правильной эксплуатацией здания.

Есть в Шымкенте такая нужная горожанам организация, как ТОО «Тургын уй», руководит которой Кирилл Дондуков. Мы поинтересовались, как узнать, нужен ли твоему дому ремонт?

«Если дому несколько десятков лет, то, с большой вероятностью можно сказать, что такому дому ремонт нужен, – пояснил Кирилл Александрович. – Подвал, крыша, сварные соединения в крупнопанельных домах… Сварные соединения даже на воздухе подвергаются коррозии – 0,1 мм в год. В подвал может просочиться вода, а это агрессивная среда для металлических труб, лежаков. В таких случаях в перспективе здание может прийти в аварийное состояние. И тогда всем жильцам придется принимать решение о необходимости модернизации дома».

Это реальный шанс для «оздоровления», спасения дома. Кстати, в 2022 году в Шымкенте запланирован ремонт 47 жилых многоэтажных домов, почти половина из них уже отремонтирована. Словом, рано хоронить хрущевки Шымкента, они вполне ремонтопригодны. Они еще послужат нашим детям и внукам. И примером тому служит их устойчивая востребованность на вторичном рынке жилья.

справка: ТОО «Тургын уй» расположено по адресу: г. Шымкент, проспект Республики, дом 12а, кабинет №307, телефон 8 (7252) 77-36-62.

Интересные факты:

В рекламном ролике хрущевок 60-х годов диктор сообщал, что для того, чтобы приготовить борщ в старой квартире, нужно было пройти 500 шагов, а в новой маленькой кухне в 5,6 м² все рядом, до любой вещи можно буквально дотянуться рукой. Хозяйки меньше уставали.

Достоинство хрущевок было в дешевизне и простоте. Конструкции для дома были предельно просты для изготовителей, они монтировались «без

раствора» в рекордные сроки – 12 рабочих дней. Монтажная бригада в Ленинграде смонтировала дом за пять дней.

раствора» в рекордные сроки – 12 рабочих дней. Монтажная бригада в Ленинграде смонтировала дом за пять дней. Строительство квадратного метра панельных хрущевок стоило 103-110 рублей, блочных – 115 рублей, кирпичных – 122-130 рублей.

Анекдот в тему:

«Хрущев соединил ванну с туалетом, но не успел соединить пол с потолком».

Подготовила Фарида Шарафутдинова