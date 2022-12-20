В Туркестане 700 очередников станут счастливыми новосёлами

В городе сдали в эксплуатацию несколько девятиэтажек. Почти 700 очередников до конца года будут обеспечены жильём, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

А в Тюлькубасском районе в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» ввели в эксплуатацию новую школу на 300 мест.

Среди тех, кто получил заветные ключи от квартир в Туркестане, есть многодетные и неполные семьи, а также родители детей с особыми потребностями, дети-сироты, пенсионеры и работники бюджетных организаций. В числе новосёлов и семья Кайназаровых.

«Квартира, которую мы получили, расположена в хорошем месте. Справа ЦОН, слева Туркестанская городская поликлиника. А мы — в центре. Дом новый, обои поклеены. Вода, свет и центральное отопление есть«, — говорит Салтанат Кайназарова, жительница г.Туркестана.

Всего в областном центре в этом году сдадут в эксплуатацию 3 296 квартир. 5 тысяч человек уже заселились в новое жильё.

«В этом году у нас строится более 200-от тысяч квадратных метров жилья, в эксплуатацию введён 51 дом. Вот сдаём ещё 5 девятиэтажек», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

До конца года ключи от квартир получат ещё около пятисот очередников. А в 2023 планируют построить 62 дома, и тогда новоселье смогут отметить свыше 4 тысяч человек. А в селе Турара Рыскулова Тюлькубасского района ввели в эксплуатацию новую школу на 300 мест.

«Это отличный подарок для жителей. Ведь все школы располагались в южной части села, а многие живут в северной стороне. Мы рады, что теперь и здесь есть учебное заведение, а наши дети и внуки смогут получать тут образование«, — говорит Курманбек Амирбеков, ветеран труда.

Площадь школы 3 340 квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, предусмотрены конференц-зал, специальная мастерская для школьников, столовая. В регионе ведётся строительство ещё двух учебных заведений.