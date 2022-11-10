Акимат Шымкента опубликовал список добросовестных застройщиков

Не вкладывайте в жилье, пока не прочтете этот материал. Акимат Шымкента просит граждан быть внимательными к своим средствам. При отсутствии разрешительных документов покупка жилья не рекомендуется.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст.214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков можно получить на сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент».

Cписок строительных организаций, имеющих права принимать средства дольщиков:

ТОО «BAZIS-A Corp.». Уполномоченная компания ТОО «Жарқын қала». Шымкент, район Каратау, просп. Н.Назарбаев №4 уч.

2. ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис». Уполномоченная компания ТОО «PRIME park». Шымкент, Каратауский район, квартал 189, уч. №2/1 на территории м/р Шымкент Сити.

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3 Застройщик ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис». Уполномоченная компания ТОО «ЖК Standart». Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, №1,2,3,4,5,6 дома.

ТОО «Композит-7». Уполномоченная компания ТОО «Dostyq Invest Group». Шымкент, Каратауский район, мкр.Туран, уч. №1138 А.

Застройщик ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сервис». Уполномоченная компания ТОО «OKS-Shymsity». Шымкент, Каратауский район, район «Шымкент Сити» з/у №493665.

Застройщик ТОО «Kanfar Building». Уполномоченная компания ТОО «Birlik Satu». Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 17, №26/5.

Застройщик ТОО «Композит-7». Уполномоченная компания ТОО «Bereke Development Group». Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, №62А.

Застройщик ТОО «Композит-7» . Уполномоченная компания ТОО «Asar House». Шымкент, Каратауский район, мкр. Асар-2, уч. №3321А.

Застройщик ТОО «Отау Строй». Уполномоченная компания ТОО «CITY OTAU». Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, уч. №29/4.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «Nursat Stroy». Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, проспект Нурсултан Назарбаева, здание №14 А.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «ShymStroyCity». Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Акжайык, улица Сырым Батыра, уч. №2/27.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «SG NS». Шымкент, Абайский район, улица Куаныш Тулеметова, уч. №64/1.

Застройщик ТОО «BI Development Astana» . Уполномоченная компания ТОО «Жас НС». Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, уч. №113.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «ShymStroyCity» . Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Акжайык, улица Сырым Батыра, уч. №2/29, уч. №2/30, уч. №2/31.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «SG NS» . Шымкент, Абайский район, улица Куаныш Тулеметова, уч. №64/4.

Застройщик ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс». Уполномоченная компания ТОО «ART Invest KZ». Шымкент, Каратауский район, квартал 189, уч. №1 Б и уч. №1 В.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «BCD Group». Шымкент, Каратауский район, жилой массив Нурсат, уч. №318.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «BCD Group». Шымкент, Каратауский район, жилой массив Нурсат уч. №318 А.

Застройщик ТОО «BI Development Astana». Уполномоченная компания ТОО «ADD Building». Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, уч. №113/3.

Застройщик ТОО «Отау Строй». Уполномоченная компания ТОО «Корпорация Бастау». Шымкент, Каратауский район, мкр. Туран, уч.№3401, уч.№3401/4, уч.№3401/3, уч. №3401/6, уч. №3401/2.

Застройщик ТОО «BAZIS-A Corp.». Уполномоченная компания ТОО «Жарқын қала». Шымкент, Каратауский район, проспект Н.Назарбаева, уч. №4.

Застройщик ТОО «Kanfar Building». Уполномоченная компания ТОО «Tengry Satu». Шымкент, Каратауский район, жилой массив Нурсат, уч. №89/1.

По всем вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов: 87072019150

87754477889.