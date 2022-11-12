12 тысяч арендных квартир построят или приобретут для работающей молодёжи в мегаполисах страны. Временной жилплощадью молодежь обеспечат на 5 лет.

Предполагается, что за это время можно накопить деньги на первоначальный взнос. Но для участия в программе есть несколько условий.

12 тысяч арендных квартир построят для молодёжи в мегаполисах страны — Астане, Алматы и Шымкенте. До 2025 года планируется строительство и приобретение трёх тысяч квартир ежегодно. В этом году из республиканского бюджета на это выделят больше 21 миллиарда тенге. В прошлом году для работающей молодежи были построены порядка 7 тысяч квартир.

«В прошлом году в городе Астане было введено 1050 квартир, в Алматы аналогичная цифра и в Шымкенте 850 квартир. Следует отметить, что арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. За эти 5 лет это позволит молодежи накопить на первоначальный взнос и на собственное жилье, освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам«, — говорит Аягоз Бекенова, пресс-секретарь КДСЖКХ МИИР РК.

Участвовать в программе и получить возможность накопить на собственное жилье могут официально трудоустроенные молодые люди, а также предприниматели до 29 лет без собственного жилья. Обязательные условия — наличие высшего образования и ежемесячный доход не меньше 40 МРП, наличие депозитного счета в любом из банков второго уровня и обязательная прописка в указанных городах не менее 2 последних лет. При этом рассматривается вопрос изменения условий программы. Чтобы в последствии молодые люди могли выкупить эти квартиры.

«Да это хорошо, они не имеют право выкупить, перепродать и остаться без жилья, мы эти случаи видели до 2010 года. Но я считаю что любой дом без хозяина оставаться он не может. Если он на балансе акимата, то на содержание тратятся деньги, а когда владельцы домов являются собственниками, они будут следить за этими квартирами«, — говорит Елнур Бейсенбаев, депутат.

Поэтому депутаты предлагают сделать отлагательную форму — часть времени жильцы будут платить за квартиру как за аренду, а дальше получить возможность ее выкупить. При этом в программе действует бальная система. За наличие семьи претенденту присуждается 5 баллов, за каждый год в зарегистрированном браке – 2 балла. При наличии 1 ребенка – 1 балл, за каждого последующего ребенка – 2 балла. При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 1 года – 5 баллов, за каждый год – 1 балл.