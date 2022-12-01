Шымкентец заплатил 800 тысяч тенге, чтобы стать учителем физкультуры

Доростоящее, но зато со стабильной заработной платой трудоустройство в школе обещала аферистка жителю Шымкента.

По данным правоохранителей, знакомая пообещала потерпевшему работу учителем физкультуры. За вход в профессию мужчина заплатил 800 тысяч тенге. Деньги мошенница получила, но обещание не выполнила. Пострадавший написал заявление в полицию, против аферистки возбудили уголовное дело.

Мухамеджан Кадыркулов, следователь следственного отдела Абайского РОП ДП г.Шымкента:

«Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК “Мошенничество”. В ходе оперативных мероприятий 43-летнюю подозреваемую задержали и доставили в Управление полиции. В настоящее время проводятся следственные действия».