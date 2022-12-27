Судьи встретились с журналистами на семинар-тренинге в Шымкенте

В Шымкентском городском суде прошел семинар-тренинг для представителей СМИ на тему «Судебная журналистика».

В ходе мероприятия были освещены вопросы открытости, доступности судебной системы и работы судебного кабинета. Присутствовавшие на мероприятии представители закона в ходе семинара ответили на вопросы корреспондентов.

Доказательством открытости и гласности судебной системы служат механизмы информационной системы: «Арбитраж», «Судебный кабинет», «использование инструмента звукозаписи». Электронный информационный сервис является единым окном онлайн доступа, упрощая судопроизводство.

Представителям СМИ Шымкента, на семинаре-тренинге рассказали об основных особенностях сервиса «Судебный кабинет». Гражданин, его представитель — в лице адвоката или юрист, в любое удобное время, не выходя из дома или офиса, может просмотреть судебный документ, статус в деле и распечатать судебный акт.

Для прозрачности судебной системы поставлена задача по формированию средств видео записи дел, рассматриваемых во всех судах, а в случае невозможности — аудиозаписи судебных процессов.

«Во время эпидемии коронавируса, многие процессы в соседних государствах были прекращены, наши суды работали онлайн. Сейчас представители СМИ могут получить любую информацию — открытость и гласность. По рейтингу, судебная система, признана самой открытой среди всех органов в стране», -руководитель отдела информационного обеспечения суда г. Шымкента Кабыл Дуйсенби.

Главный инструмент открытости, по мнению журналистов, своевременное информирование о событиях, получивших широкий резонанс в обществе.

«Информация о работе судебных органов доступна. На протяжении семи лет мы работаем в тесном взаимодействии. Если вам необходимо какое-то пояснение по каким-то вопросам, или судебным процессам мы, по мере возможности, консультировали. Бывает и так, что мы просим у вас помощи. Думаю, что наше сотрдуничество с каждым годом только будет укрепляться. Всем желаю в Новом году успехов в вашей работе», -судья-координатор Виталий Мирошниченко.

Прозрачность судебной системы повышает доверие граждан к судебной системе. Представители Шымкентского городского суда заверили, что будут организовывать дни открытых дверей и круглые столы, куда будут приглашены и журналисты.