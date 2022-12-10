Свыше 60 коррупционных рисков установлено в Шымкенте

Антикоррупционный департамент провел 12 тематических анализов в различных социально-значимых сферах, установлено свыше 60 коррупционных рисков, сообщил глава антикора во время подведения итогов деятельности службы.

При трудоустройстве педагогов и врачей исключены прямые контакты с руководством школ и больниц, прекращена практика внеконкурсного предоставления земель, изменен порядок реализации квартир СПК, а также внесены предложения по пересмотру подходов в выдаче жилья, предоставлении грантов на новые бизнес-идеи, автоматизации госуслуг и прозрачности этапов госзакупок.

Мониторинг госзакупок на предмет их завышения позволил сэкономить средства на 5,2 тенге.

«Только за несколько последних лет введены новшества в антикоррупционный закон, утверждена Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, внедрено проектное управление в деятельности госорганов, разработаны специальные Карты коррупционных рисков для каждого региона страны. Эти стратегические изменения применяются в работе как по линии превенции, так и оперативно-следственной практике», — отметил Утеев.