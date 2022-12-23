ТЭЦ в Кентау изношена на 90%

Фундамент ТЭЦ-5 в Кентау заложен почти 90 лет назад. Обветшавшие за это время котлы и изношенные системы отопления последний раз подвергались капитальному ремонту в 2014 году. И то после крупной аварии в 2012.

Большая авария на Экибастузской ТЭЦ в этот отопительный сезон вынудила правительство принять срочные меры. Произвести аудит и выявить по стране самые проблемные ТЭЦ. В списке объектов красной зоны «Кентаусервис» с изношенными котлами и теплосетями.

У ГКП «Кентау сервис» 14 тыс. потребителей. ТЭЦ обеспечивает теплом 226 многоэтажных домов, 2200 домов частного сектора, 106 бюджетных учреждений, 4 тыс. коммерческих объектов. Эта часть ТЭЦ была построена японцами в 1934 году, а кирпичное здание было возведено в 1952-1954 годах.

Аширхан Толеу, директор ГКП «Кентау-Сервис»:

ТЭЦ-5 первоначально находившийся на балансе Ащысайского комбината, неоднократно переходил в частную собственность. И только в 2011 году был создан как государственное коммунальное предприятие».

Котельные, оборудование на ТЭЦ-5, установленные в 30-е годы прошлого века, и тепломагистрали на территории полностью изношены. В результате в 2012 году произошла крупная авария на ТЭЦ-5 и г. Кентау остался без тепла. Областным акиматом было объявлено ЧС и срочно создан штаб по ликвидации аварии.

В целях предотвращения очередной аварии, в 2014 году в ТЭЦ был проведен капитальный ремонт. Из-за нехватки средств учреждение последние 6 лет ограничивалось только текущим ремонтом.

Аширхан Толеу, директор ГКП «Кентау-Сервис»:

«По нормам капитальный ремонт котлов необходимо производить каждые 5 лет. 3 котла из 6 котлов требуют капитального ремонта. 21 километр магистральной сети необходимо обновить. Мы предложили в следующем году модернизировать теплосистему, протяженностью 14 километров, затем в 2024 году оставшиеся 6 километров».

На территории города в 2015-2016 годах было заменено 17 км из 38 км централизованной системы отопления. Катастрофа на Экибастузской ТЭЦ вынудила правительство провести аудит состояния ТЭЦ на территории страны.

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

«По поручению правительства создана специальная комиссия. Она выявила ряд проблем. Онда из них, кторая требует незамедлительного решения это ТЭЦ находящиеся в красной зоне, в списке есть и Кентауский ТЭЦ, изношенность оборудования которй составляет более 80 процентов».

Кентауцы, на долю которых выпала немало испытаний, прилагают все усилия, чтобы город не остался без тепла.

Серик Суюндуков, начальник смены ГКП «Кентау-Сервис»:

«Сейчас работает 4 котла, одна турбина. В Кентау выпал снег, параметры 67 градусов на выходе, доведем до 70 градусов».

Эти устройства времен Советского Союза необходимо срочно модернизировать. Также газовую турбину в предстоящем сезоне необходимо в обязательном порядке заменить на новую, более современную, считает руководитель ТЭЦ.

Работа ТЭЦ находится на контроле руководства города. Запасов топлива-угля, которые необходимы Кентау-сервис достаточно, уверяет представитель акимата.

Куаныш Искаков, заместитель акима города Кентау:

«На маршруте 65 вагонов, 2 состава уже пришли, отгрузили уголь. В этом году выделено 720 млн денег. На эти денежные средства произведен текущий ремонт котельных и тепломагистрали. Отопительный сезон проходит пока нормально. Бывают жалобы, мы сразу работаем над устранением неполадок».

В отопительный сезон все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Это подтверждают и жители. Говорят, что по жалобам своевременно принимаются меры.

Эльмира Дуйсенова, жительница г. Кентау:

«В квартире тепло. Но прошлый раз когда тепло было, в доме и на работе не было тепла. Сейчас претензий нет».

К слову, в Кентау самый низкий тариф на тепло по стране -44 тенге, 50 тиын, а с НДС-50 тенге. У жителей города горняков одно пожелание, чтобы отопительный сезон прошел без происшествий. И надеются, что поставленные правительством задачи на предстоящий отопительный сезон будут успешно выполнены, и они не останутся без тепла.