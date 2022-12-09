Укладкой асфальта зимой возмущены в Туркестанской области

Укладка асфальта в мороз возмутила житетелей Ордабасинского района. На кадрах, облетевших соцсети, дорожное покрытие в селе Шубарсу стелят в декабре.

По словам местных жителей, при такой погоде проводить дорожные работы нельзя. Укладка асфальта в зимний период не что иное, как деньги на ветер. Местные жители обвинили работников коммунальных служб в халатности, а чиновников — в неэффективном расходовании бюджетных средств.

«7-го декабря в Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области только вчера выпал снег. Вот прокладывают асфальт тонким слоем, они это делают специально. Делают ради того, чтобы сделать. Они просто укладывают асфальт поверх воды, что там находится под асфальтом, неизвестно! Аким Ордабасинского района, вы это делаете ради галочки? Это делается ради освоения бюджета?»,- говорит автор видео.

На нашумевшие кадры отреагировали чиновники. Они заверили: нарушений нет, всё выполняется строго по технологии. А за температурным режимом на месте следят специалисты технадзора.

Пресс-служба аппарата акима Ордабасинского района:

«Перед школой имени Исламкулова ведутся работы по укладке асфальта на стоянке для автомобилей, в соответствии с техническими требованиями. Работы проводились специальной техникой. Если температура асфальтобетонного материала на участке составляет 130-150 градусов, а по требованию выше ста двадцати градусов, допускается производить укладку асфальтобетонного покрытия».

К слову, за ремонт дороги компания получит 106,5 миллионов тенге.