Уникальная нумизматическая выставка проходит в Шымкенте

Нумизматическая выставка общественного объединения «Коллекционеры Шымкента» представила на обозрение горожан коллекции монет, банкнот и значков. Выставку коллекционеры приурочили ко Дню Независимости.

На выставку, шымкентские нумизматы пригласили тех, кому интересно не выезжая за пределы города узнать больше о стране и мире. На стендах коллекционеры представили несколько тысяч экземпляров монет, банкнот и значков разных стран и эпох.

Коллекции по разной тематике представлены на двух трёх часовую экспозицию. По годам выпуска казахстанских, банкнот можно проследить путь становления Независимости, начиная с 1993-го года, с самого первого выпуска и до денежных знаков, которыми мы пользуемся сейчас. Здесь же представлены банкноты, которые были в ходу ещё в советские годы.

«Помимо этого коллекционеры принесли разные иностранные банкноты которые тоже имеют определённый интерес для коллекционеров. Бонистика у нас очень развита. Но в приоритете у нас конечно расположены монеты Казахстана как из медно-никилиевого сплава, так и из драгоценных металлов. Монеты отражены в разных сериях. Они отражают культуру Казахстана, животный мир — флору и фауну. Серии говорящие о себе! Такие как сокровища степей, достояния республики, растительный мир. Серии, посвящённые Абаю, и другим выдающимся личностям Казахстана» — рассказал секретарь общественного объединения «Коллекционеры Шымкента» Леонид Квон.

Как говорят организаторы, на выставке представлены исключительно личные собрания шымкентских нумизматов. На сбор коллекции ушли десятилетия. Приобретались они в национальном банке или у таких же коллекционеров, а в последние годы и на интернет площадках. Выставка не преследует каких-то коммерческих целей. Сделки провести здесь не удастся, а рассматривать можно без ограничений. Впрочем, судя по отзывам посетителей выставки, этого тоже достаточно.

«Побольше бы таких выставок делали. Это даёт определённые знания. Мир можно открывать для себя, тут ведь и иностранные монеты есть и каким-то датам определённым посвящённые, животным. Здесь большой кругозор на монетах можно развить, получить информацию» — делится впечатлением жительница Шымкента Ирина Лукина

Общественное объединение «Коллекционеры Шымкента» организовано в 2017 году и сегодня в своих рядах насчитывает 55 человек. Такие показы нумизматы проводят регулярно. Обещают еще не раз порадовать горожан и гостей Шымкента, выставляя на обозрение свои коллекции.