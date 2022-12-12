В Шымкенте укрепляют оползнеопасные участки

В Шымкенте займутся укреплением оползнеопасных участков. Таких в городе 12, сообщил руководитель городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Часть таких участков представляют угрозу. Риск может увеличиться при выпадении сильных осадков или интенсивном таянии снега. В ходе проведенных обследований территорий специалисты выяснили, что на оползнеопасных участках расположены 95 объектов и проживают 388 человек. В основном, дома там находятся на холмистой земной поверхности. Пока на местах установили предупредительный щиток. В Шымкенте также определены селеопасные участки, и таких 29.

«Селеопасные и оползне-опасные участки, которые в данный момент имеют угрозу, на следующий год будут проводиться меры. Что касается селеопасных участков, расположенных по реке Бадам, из них на следующий год уже готова проектно-сметная документация на следующий год будут проводиться берегоукрепительные работы, селеопасных участков — шесть», — говорит Мадияр Жаксыбаев, руководитель департамента по ЧС г.Шымкента.