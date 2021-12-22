Сотрудники департамента по ЧС совместно с “Казселезащитой” провели обследование оползнеопасных участков на территории Шымкента.
ЧСники рассказали, о мерах по предотвращению несчастных случаев связанных с оползнем.
Это — один из оползнеопасных участков Шымкента. Сезонные ловушки ставят под угрозу безопасность и водителей, и пешеходов: резкий склон находится вблизи автотрассы.
В микрорайоне Казыгурт такие опасные участки занимают больше 50-ти тысяч квадратных метров. На краю склона построены 9 жилых домов. А значит жильцы во время обильных осадков рискуют остаться без крыши над головой. Переселяться люди не хотят, а некоторым и некуда. Вот и приходится спасателям ограничиваться профилактическими рейдами.
“Эти дома были построены давно, переезжать местные жители не хотят. Сейчас разрешение на строительство жилого дома выдаётся только за 500 метров от опасного участка. С жителями этих домов мы проводим разъяснительные работы. В дождливые сезоны, оповещаем их об опасности”, — говорит Марат Усербаев, руководитель шымкентского производственно- эксплуатационного отделения Шымкентского филиала ЮТЭТУ.
Всего в Шымкенте 12 оползнеопасных участков: а это — 95 объектов и 388 жителей.
В прошлом году большая вода и селевой поток накрыли жилой массив Елтай. Жители населенного пункта понимают, что если бы не спасатели, то все могло бы обернуться трагедией. Именно они прибыли раньше всех и помогли с эвакуацией. Сегодня опасных признаков схода селей спасатели не наблюдают. Но во избежание несчастных случаев, на опасных участках возведут противооползневую защиту.
“Эти вопросы в 2022 году будут рассмотрены на заседании городской комиссии по предупреждению ликвидации ЧС перед акимом города, где соответствующим компетентным органам будут поставлены задачи для исполнения данных мероприятий”, — говорит Ирисмат Махмудов, начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС г. Шымкента.