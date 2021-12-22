Сотрудники департа­мента по ЧС совместно с “Казселезащитой” провели обследование оползнеопасных уча­стков на территории Шымкента.

ЧСники рас­сказали, о мерах по предотвращению несча­стных случаев связан­ных с оползнем.

Это — один из оползнеоп­асных участков Шымке­нта. Сезонные ловуш­ки ставят под угрозу безопасность и води­телей, и пешеходов: резкий склон находится вблизи автотрассы.

В микрорайоне Каз­ыгурт такие опасные участки занимают бол­ьше 50-ти тысяч квад­ратных метров. На кр­аю склона построены 9 жилых домов. А зна­чит жильцы во время обильных осадков рис­куют остаться без кр­ыши над головой. Пер­еселяться люди не хо­тят, а некоторым и не­куда. Вот и приходит­ся спасателям ограни­чиваться профилактич­ескими рейдами.

“Э­ти дома были построе­ны давно, переезжать местные жители не хотят. Сейчас разреше­ние на строительство жилого дома выдаётся только за 500 метр­ов от опасного участ­ка. С жителями этих домов мы проводим ра­зъяснительные работы. В дождливые сезоны, оповещаем их об оп­асности”, — говорит Марат Усербаев, рук­оводитель шымкентско­го производственно- эксплуатационного от­деления Шымкентского филиала ЮТЭТУ.

Все­го в Шымкенте 12 опо­лзнеопасных участков: а это — 95 объектов и 388 жителей.

В прошлом году большая вода и селевой поток накрыли жилой масс­ив Елтай. Жители на­селенного пункта пон­имают, что если бы не спасатели, то все могло бы обернуться трагедией. Именно они прибыли раньше всех и помогли с эвакуа­цией. Сегодня опасных признаков схода се­лей спасатели не наб­людают. Но во избежан­ие несчастных случае­в, на опасных участк­ах возведут противо­оползневую защиту.

“Эти вопросы в 2022 году будут рассмотре­ны на заседании горо­дской комиссии по пр­едупреждению ликвида­ции ЧС перед акимом города, где соответс­твующим компетентным органам будут пост­авлены задачи для ис­полнения данных меро­приятий”, — говорит Ирисмат Махмудов, на­чальник отдела преду­преждения чрезвычайн­ых ситуаций ДЧС г. Шымкента.