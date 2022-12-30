В Туркестане открыли семиэтажное здание областной прокуратуры

В Туркестане открылось новое здание областной прокуратуры. В открытии объекта приняли участие Генеральный прокурор страны Берик Асылов, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прокуроры области, руководители государственных и правоохранительных органов.

В Туркестане введено в эксплуатацию новое здание областной прокуратуры. Семиэтажный объект гармонично вписывается в архитектурный стиль административно-делового центра. На церемонии открытия, аким области Дархан Сатыбалды, поздравляет сотрудников прокуратуры с новым рабочим местом и желает успехов в борьбе с нарушениями закона.

«Наш регион становится конкурентноспособным. Сегодня ведутся работы по осуществлению поручения Главы государства о придании Туркестану статус духовной и исторической столицы. Туркестан — великий город, бывшая столица Казахского ханства. Здесь были приняты исторические решения. Новый Туркестан сформировал свой облик, строятся современные объекты. Их ряды пополнило новое здание областной прокуратуры. Вклад сотрудников надзорного органа в становление Туркестанского региона велик. Жители это тоже ценят. Будем трудиться в интересах людей. Пусть каждый день вашей службы будет успешным, каждое решение — справедливым. Счастливого переселения!» — отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Основная задача прокуратуры — защита прав граждан и бизнеса, интересов общества и государства: генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов подчеркивает историческую роль Туркестанского региона и особо отмечает заслуги руководства.

«Туркестан — место силы тюркского народа, сердце Великого Шелкового пути. При поддержке руководства страны этот древний город преобразился до неузнаваемости и превратился в туристический центр, куда приезжают тысячи гостей. Поэтому обеспечение законности и правопорядка, создание благоприятных и безопасных условий для жителей и гостей является главной задачей всех правоохранительных органов. Для надлежащего осуществления надзорной деятельности при поддержке акимата области было построено новое здание прокуратуры, которое гармонично вписывается в архитектурный стиль города.

Уверен, что сотрудники прокуратуры приложат максимальные усилия для поддержания атмосферы законности в регионе, обеспечения прав граждан во всех сферах жизнедеятельности общества. Для этого созданы все условия», — сказал генеральный прокурор РК Берик Асылов

Здание построено с учетом всех современных технологических норм и требований безопасности. Здесь открыто несколько конференц-залов, современный спортивный зал и музей, где можно ознакомиться с историей Туркестанского региона.