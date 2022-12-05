Водопровод не могут запустить в двух селах Туркестанской области

В Туркестанской области год назад на водоснабжение двух сёл Акжол и Кауыншы выделили около 900 миллионов тенге. Бюджетный проект начали воплощать в жизнь, а потом стройку неожиданно «заморозили».

Оказалось, подрядчик не нашёл воду. Специалисты предложили копать ещё глубже. Пока искали живительную влагу, дефекты выявились в трубе, ведущей к абонентам, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Строительная техника в посёлке Акжол для местных жителей как дежавю. Вот уже который год как здесь пытаются обеспечить людей питьевой водой. Но тщетно, жалуются сельчане. Вместо воды – глубокие ямы, открытые колодцы и пустой резервуар.

А ведь когда-то в сельском округе даже радовались, что, наконец-то, начали прокладывать водопровод. Однако специалисты не нашли долгожданной воды. Но 700 миллионов тенге из 900, выделенных на проект, подрядчик освоил.

«Изначально мы им сказали, что воды здесь нет. Предложили сначала найти источник, а потом улицы копать. Они не послушали. Всё перекопали тут. А нам теперь ни одного ковша с водой не дали», — говорит Гаухар Жораева, жительница с. Акжол.

«На всех улицах грязь намесили. Скот и люди падают, машины проехать не могут. Где копали, даже ничем не закрыли. Теперь ни воды, ни дорог. Одни ямы вокруг», — говорит Зора Султанбекова, жительница с. Акжол.

Согласно подземной разведке, здесь должно быть в сутки 160 кубов, а по факту всего три, говорят в акимате. Это и стало основной причиной, из-за которой объект превратился в долгострой. Но специалисты решили всё-таки найти долгожданную воду.

«На глубине 40 метров там дебет воды низкий. На все сёла не хватит. Поэтому прокладку водопровода приостановили. Занимались только скважиной. И сейчас точно знаем, что под землей есть достаточно воды. Поэтому осенью вновь вернулись к водопроводу», — говорит Марат Абитаев, представитель подрядной компании.

Решено копать до 820 метров в глубину. А еще рабочие начали исправлять дефекты в трубе, которая ведёт к абонентам.

«Работа субподрядчика была некачественной. Поэтому строительно-монтажные работы переделывает генеральный подрядчик. В декабре объект мы не примем, потому что работа затягивается. В декабре мы подадим на него иск. Он будет оштрафован», — говорит Бакытжан Шырынбеков, и.о. начальника отдела ЖКХ Келесского района.

Питьевую воду жителям двух сёл обещают на следующий год. А пока люди вынуждены пить из арыка, которая течет из соседней страны или покупать привозную живительную влагу. К слову, в 2009 году здесь уже пытались провести водопровод. Другой, но и его не закончили.