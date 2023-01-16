В Шымкенте готовятся отметить Крещение. Где окунуться?

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента провели брифинг по вопросам обеспечения безопасности на воде в день православного праздника Крещение Господне.

Процедуры купания в период празднования Крещения в Шымкенте пройдут с 24.00 до 7 часов утра 19 января на реке «Кошкар-ата». На каждом участке во избежание чрезвычайных и несчастных случаев будут функционировать опытные водолазы оперативно-спасательного отряда. Спасатели будут дежурить в специально отведенных для купания местах.

Нуржан Каракозев, начальник управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента

«Для обеспечения порядка и безопасности во время крещенского купания принят план совместных действий экстренных служб. В их числе: департамент по ЧС, полицейский департамент и представители местных властей. В местах массового крещенского купания в этот день круглые сутки будут дежурить группы в составе сотрудников департамента по ЧС, врачей скорой медицинской помощи и специалистов Центра медицины катастроф. Их задача — оказать помощь нуждающимся в любую минуту, в ходе крещенских мероприятий».

В период сильных крещенских морозов, при купании в холодных источниках, напоминают спасатели, высока вероятность переохлаждения. Поэтому к водным процедурам нужно подходить осмотрительно. Не лишне будет запомнить некоторые правила, которые помогут пройти ритуал без вреда для здоровья.

Жанат Аманова, врач центра медицины катастроф ДЧС г.Шымкента:

«Если человек получил переохлаждение, нужно провести следующие мероприятия:

Во-первых, сразу после извлечения из воды нужно обернуть его в тёплое одеяло. Потом надеть на него тёплую сухую одежду. Если пострадавший находится в сознании, напоить его горячим чаем. При этом сразу нельзя человека сильно обогревать. Делать это нужно постепенно, чтобы не было нагрузок на сердце. Во избежание осложнений, нельзя в холодную воду опускаться людям с хроническими заболеваниями».

Так же не стоит употреблять спиртное перед погружением в холодную воду, предупреждают врачи. Это пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Не рекомендуют это и христианские каноны, хотя и не запрещают, говорят и священнослужители.

Григорий Коновалов, руководитель религиозного объединения:

«Когда у нас воду осветят, то многие из православных христиан и других конфессий, то в этот день принимают процедуры можно так сказать ванны. Когда выходят на источники, выходят на реки, выходят на озёра и три раза окунаются в холодной воде, ну это такая православная традиция. Где-то в канонах такого нет. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы всё у вас было хорошо и всё прошло без происшествий».

В местах, где будут дежурить спасатели, каждый из купающихся пройдёт инструктаж как правильно погружаться в прорубь и выходить из воды. И если следовать советам специалистов, праздник крещения оставит только приятные воспоминания.

Подготовил Данияр Худайбергенов