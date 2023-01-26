«Демократия- ответственность за слова и действия». Токаев на заседании Сената

Формирование состава Верхней палаты парламента завершилось. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 января, выступил на заседании Сената уже в обновленном составе.

Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции на Сенат возлагаются важные функции.

«Наш принцип «разные мнения, но единая нация» незыблем. В то же время критика власти не должна быть огульной. Она должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия — это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны«, — сказал президент.

На должность председателя верхней палаты президент предложил переназначить Маулена Ашимбаева, который по его Указу занимал этот пост с мая 2020 года по январь 2023.

Напомним, что кандидатуру спикера Сената предлагает Президент. Но депутаты на голосовании могут одобрить или же отклонить предложение.

Также выступая на заседании, Глава государства призвал казахстанцев к единству и сплоченности. Ведь именно от этого зависит дальнейшее развитие и благополучие нашей страны.

«Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа«, — заявил Глава государства.