Дом престарелых Шымкента может опустеть

В Шымкенте может опустеть дом престарелых. Только за 2022 году 7 человек вернулись в свои семьи. С родными ведут беседу сотрудники центра, после чего постояльцев забирают свои дома.

В доме престарелых третьего мегаполиса образовалась уже вторая семейная пара, ей 83, а жениху 80. Мужчина решил время зря не тянуть и создать свою семью, организовали даже небольшой той.

Он помогает ей по дому, дарит цветы и признается в любви. Кашымбек Мусакулов и Салтанат Ешанкоджаева познакомились в доме престарелых. Дедушка тут недавно, ушел из дома чтобы не мешать детям, устроился в приюте и сразу решил жениться. А невеста живет уже 10 лет. Планируют жить отдельно, позволяет и пенсия и здоровье.

«Я ушел из дома по собственному желанию, я так решил. Тут увидел ее и сразу предложил ей создать семью, пришлось ухаживать, дарить цветы, ведь у любви нет возраста. Она сказала -да. Хотим снимать жилье и дожить остаток времени нормально и спокойно«, — говорит Кашымбек Мусакулов, жених.

В доме престарелых сегодня 178 человек, несколько лет назад если мест не хватало, то сегодня родные начали забирать своих стариков. Только за 2022 год забрали 7 человек, эта цифра большая — говорят специалисты. К слову, и сдавать в приют стали реже.

У постояльцев дома престарелых одна мечта — обрести покой или вернутся назад в семью, только вот многих в родных стенах никто не ждет. В Шымкенте всего один дом престарелых.