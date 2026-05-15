То, что ты создаешь…

15 мая — Международный день семьи

Часто с долей грусти произносят: «Все мы родом из детства». Так и есть, как верно и то, что все мы родом из своих семей. То, какими мы стали, в немалой степени зависело от тех, кто нас породил, вскормил и воспитал.

Сначала несколько дат и фактов. 37 лет назад родилась идея праздника, посвященного семье. Тогда, в 1989-м, Генассамблея ООН провозгласила 1994-й Международным годом семьи. Задумано это было для того, чтобы привлечь глобальное внимание к проблемам и нуждам семей во всем мире.

20 сентября 1993-го была принята резолюция ООН, согласно которой со следующего года стали отмечать Международный день семьи. Назрела потребность в повышении осведомленности о процессах (социально-экономических и демографических), влияющих на семьи, а также стимулировании международного сотрудничества в вопросах поддержки семейных ценностей.

Каждый год у Международного дня семьи появляется своя тема, в этом году — «Семья, неравенство и благополучие детей». Запомнили? На этот раз акцент — на детях. Цель — призвать правительства, организации и общество инвестировать в комплексную семейно-ориентированную политику, которая поможет обеспечить детям равные стартовые возможности, укрепить стабильность и благополучие семей независимо от их дохода и социального статуса.

Очевидно, что из-за явного социального и экономического неравенства страдают в первую очередь дети, ставится крест на их будущем. Примеров тому полно, стоит лишь присмотреться к семьям соседей. В одних дети капризничают из-за «не той» марки пятого по счету смартфона, а в других — коржик на завтрак и одежда пусть и с «чужого плеча» — уже счастье.

Эти истории небезнадежны. При гарантированном участии государства и общества положение в малообеспеченных семьях можно скорректировать. Такая поддержка — это прямые инвестиции в благополучие следующего поколения.

Свою ощутимую заботу о казахстанской семье демонстрирует наше государство. Многим памятен принятый в 2024 году закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, а также закон о профилактике бытового насилия.

Напомню, что 15 марта текущего года мы с вами проголосовали на республиканском референдуме за новую Конституцию РК. Давайте уточним, какая из статей Основного закона страны посвящена нашей теме. Итак…

«Статья 30.

1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

2. Брак — добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом.

3. Забота о детях и их воспитание — естественное право и обязанность родителей.

4. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях».

Иными словами, усилена ответственность государства за обеспечение прав ребенка на соцзащиту, проживание в семье, охрану здоровья, образование и безопасность.

Важно помнить, что соответствующие нормы закреплены в Законе «О правах ребенка в РК» и ряде кодексов и нормативных актов.

С 2025 года на региональном уровне работают специализированные управления и отделы по защите прав детей.

В январе 2026-го утверждена «Концепция «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы», которая объединяет меры господдержки в единую систему. В этом документе охвачены вопросы безопасности, образования, здравоохранения и семейной политики. Каждому родителю стоит ознакомиться с текстом этой концепции. Да, он большой, включает 158 мероприятий. Удобно, что в него введены измеримые показатели эффективности. А это всегда интересно.

Отрадно, что подход к защите прав ребенка меняется системно. Разумеется, у нас в Казахстане и ранее права ребенка защищались, но эти меры носили разрозненный характер. Теперь же формируется единая модель сопровождения ребенка.

Созданы центры психологической помощи, действует единый контакт-центр 111, внедряются меры по защите от насилия и цифровых угроз, а также усиливается контроль за информационной безопасностью детей. Расширяется работа по раннему выявлению рисков, включая буллинг и угрозы в интернете.

Как ни странно, но многие не знают о существовании и возможностях контакт-

центра 111. Восполняем этот информационный пробел.

«Единый государственный контакт-центр «111 Amanat» по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей.

По этому номеру надо обращаться:

— если вас бьют;

— если вам нужна помощь;

— если вас пугают и обижают;

— если вы или ваш друг в опасности.

Сделав звонок, вы сможешь спасти себя и своих близких! Звонок бесплатный!

По номеру 111 надо обращаться:

* если вы видите семью в трудной жизненной ситуации;

* если вам стало известно о фактах семейно-бытового насилия;

* если вы видите объекты, представляющие опасность для детей».

Внедряемые в стране изменения затрагивают ключевые сферы жизни детей и их семей. Про безопасность мы уже сказали. Есть еще учеба, здоровье, соцзащита и воспитание.

В системе образования усиливается внимание к доступности и качеству обучения, а также к формированию безопасной среды. В здравоохранении сохраняется приоритет профилактики и ранней диагностики. В социальной политике расширяются меры поддержки семей с детьми, включая адресную помощь.

Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Это закреплено в Конституции РК. Основная среда развития ребенка — семья, государство обеспечивает условия для ее поддержки.

И еще. С этого года в Казахстане появилась должность уполномоченного по правам семьи. Такой раньше у нас не было. Сейчас уполномоченным по правам семьи при Президенте РК является Снежанна Имашева. По сути, это защитник семьи на государственном уровне. Задача омбудсмена — обеспечить семье те гарантии и возможности, которые дает ей государство.

…Итак, с чего мы начали? С того, что 15 мая — Международный день семьи.

На прощание приведу цитату одного из героев американского мультсериала «Симпсоны», сейчас она очень кстати: «На самом деле семья — это то, что вы создаете. Ее укрепляют не количество голов, подсчитанных за обеденным столом, а ритуалы, которые вы помогаете создать членам семьи, общие воспоминания, забота и любовь, которые вы проявляете друг к другу, а также надежды на будущее».

С праздником вас, земляки! Берегите свои семьи, делайте их счастливыми!

Фарида Шарафутдинова