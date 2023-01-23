Фокусница из Шымкента покоряет цирк Поднебесной

Цирковая артистка из Шымкента готовится к международному конкурсу фокусников.

Сабина Мустафина выросла под куполом цирка третьего мегаполиса, на сцене выступает вся ее семья, а теперь девушка творит чудеса в китайском цирке, передает корреспондент OTYRAR. Несколько лет назад яркая девушка вышла замуж и стала работать в КНР, а теперь готовится побороться за звание «Лучшего фокусника мира».

«Международная федерация магических обществ была основана 5 сентября 1948 года и является одной из самых уважаемых организаций в магическом сообществе. Это международный орган, координирующий десятки национальных и международных клубов и федераций по всему миру. Вместе эти клубы представляют около 80 000 фокусников из 50 стран и 110 членских организаций Лучшие фокусники со всего мира будут бороться за звание «Чемпион мира магии». До этого в различных регионах будут проведены региональные отборочные соревнования. FISM Европа, FISM Азия, FISM Северная Америка, FISM Латинская Америка, FISM Африка, FISM Океания Сейчас мы очень ждем открытия приема заявок», — делится Сабина.

Фокусница по секрету поделилась, что готовится с супругом (он к слову тоже работает в сфере магии и чудес) на протяжении двух лет. Только на дизайн и реконструкцию реквизита и новых костюмов уходит много времени. Семейная чета готовится поразить жюри, и занять первое место.

«Процесс подготовки проходит очень тщательно, так как весь реквизит и само волшебство должно быть новое и неповторимое, поэтому очень сложно придумать такое, чтобы удивит зрителей, а особенно жюри (ведь их не так просто удивить они многое знают и видели). Сейчас мы работаем Шоу Иллюзия, наш номер очень красочный в стиле cosplay. Макияж, костюмы, реквизит все в одном стиле. Наш фокус с тигром мы также придумали сами и помогал нам рисовать и проектировать мой отец, такого реквизита в мире нет ни у кого«, — рассказывает фокусница.

Репетиции у цирковых артистов проходят каждый день с утра до поздней ночи. Уникальность конкурса “Fism” это мировой конкурс, который основан только на магии, по словам Сабины, это также как «Евровидение» для вокалистов или же Монте Карло для цирковых артистов поэтому это очень большая ответственность для ребят.

Подготовила Алиса Бойко