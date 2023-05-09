История Умида с большим сердцем: казнет восхитил поступок шымкентского парня

О том, что у Умида доброе сердце казахстанцы узнали на аккаунте «Добряки Шымкента».

К администраторам аккаунта обратилась девушка, она рассказала историю, которая приключилась с ними на трассе Шымкент — Алматы.

«Мы ехали из Шымкента в Алматы и в дороге у нас сломалась машина. Остановились ребята и предложили помощь. Молодой парень оказал всю необходимую первичную помощь, а затем помог найти тех, кто починит авто. Денег не взял. Если можно опубликуйте благодарность этому человеку. Его зовут Умид и он из Шымкента», — пишет автор.

Автор текста рассказала, что муж у нее иностранец, и многие кто слышат английскую речь, начинают завышать цену и пытаются зачастую взять больше стоимости услуги. А шымкентский парень помог бесплатно.

«К сожалению, сейчас удивляют такие люди как Умид. Просто помог, без выгоды»,— пишет автор.

Дело не только в благородном поступке Умида, автор хотела донести до читателей то, что нужно быть немного добрее и помогать нуждающимся.

В комментариях пользователи поблагодарили парня и пожелали ему удачи.

О шымкентцах многое говорят, пишут, что горожане хитрые и всегда норовят на чем-нибудь обогатиться. Предприимчивость может и присуще шымкентцам, но в сложный момент именно они одни из первых протянут руку помощи. Поступок Умида тому подтверждение.