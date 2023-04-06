В Шымкенте кузнец творит из металла чудеса

Это — не просто хобби, а основная профессия, которая его кормит. Кузнечным ремеслом Абдулла Наурызбаев занимается сорок лет.

Больше всего мастеру нравится сам процесс превращения куска металла в изделие — мечи, кинжалы, ножи и подсвечники. Металл очень быстро остывает. Поэтому ковать железо надо горячим.

В прошлом году кузнецу поступил спецзаказ. Абдуллу попросили сделать гигантскую печать Ходжа Ахмета Яссави: весом полтонны и диаметром около двух метров.

Абдулла Наурызбаев кузнец:

«Это арабские буквы. Мы сначала собрали такие буквы и покрыли их медью. Поэтому кажется, что печать изготовлена из бронзы. Этот способ понравился заказщикам. То что мы показывали — это макет. А это подсвечники. 7 экземпляров вместе с печатью сейчас находятся в музее Туркестана».

Окружающие относятся к ремеслу Абдуллы с восторгом и восхищением, ведь он один такой мастер-кузнец в Шымкенте. Поэтому мужчина ищет себе подмастерье, чтобы передать свои навыки.

Абдулла Наурызбаев кузнец:

«Мы изделия изготавливаем из железа. Вот таким образом бьем по раскалённому металлу. Люблю работать по древней технологии, которым меня обучил мой дед».

Работает в небольшой мастерской Абдулла с другом. Говорит: кузнечному делу можно учиться всю жизнь, и каждый раз узнавать что-то новое.