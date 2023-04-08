Редакция OTYRAR в поисках любви

Дорогие читатели, в честь грядущего праздника влюбленных «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» редакция сайта OTYRAR запускает рубрику «Письма Баян Сұлу».

Если Вам посчастливилось испытать это прекрасное чувство «Любовь» и у Вас есть интересная, проникновенная история, мы с радостью её опубликуем и укажем автора.

Как это сделать?

Напишите нам на почту konkurs@otyrar.kz свою историю и приложите фотографии. Обязательно укажите свое полное имя, возраст и город.

P.S

Конечно, в жизни не все истории любви имеют счастливый конец, но это не повод не поделиться ею с нами. Помните, дорогие читатели, каждая история заслуживает быть рассказанной.

С любовью редакция сайта OTYRAR