Гвардеец получивший десятки пуль во время беспорядков в январе, рассказал подробности

Самандар Ташкенбаев — военнослужащий национальной гвардии Казахстана. Во время январской трагедии 22-летний парень из Шымкента остановил и обезвредил трактор-погрузчик с террористами.

Боец получил 10 пуль, только 6 из них врачам удалось извлечь. Спустя год военнослужащий передвигается с трудом. Но обещает: после полного курса реабилитации вернется на службу.

Молодой боец женат, воспитывает дочь. Малышке исполнилось 3 месяца. Самандар сейчас продолжает получать лечение в военном госпитале Национальной Гвардии РК.

О том, что произошло в январе 2022 года, боец воинской части 6506 Самандар Ташкенбаев, вспоминать не любит. В ночь с пятого на шестое января он с сослуживцами дежурил возле акимата Шымкента, митингующие начали наступать, на тяжелой технике сносили всё на своем пути.

Нападавшие открыли огонь. Самандар был тяжело ранен, при обезвреживании бандитов на тракторе-погрузчике с оружием. Боец получил 10 пуль. Шесть из которых врачам удалось извлечь.

«Я уже завладел погрузчиком, как началсЯ обстрел. Первая пуля попала в руку, потом я вот так закрыл лицо. Другая пуля попала в эту часть руки и отсюда вышла. Потом в ноги попали пули, во мне сейчас 4 пули, остальные вытащили», — говорит Самандар Ташкенбаев военнослужащий ВЧ 6506 национальной гвардии РК.

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Позади год лечения, впереди — долгая реабилитация: боец передвигается с трудом. Несмотря на тяжелые ранения, солдат, при первой возможности мечтает вернуться на службу. За проявленную отвагу Самандар был удостоен ордена Айбын 3 степени.

«После перестрелки я выбрался из погрузчика, и меня увезли в больницу. Ни о чем не жалею, скоро поправлюсь и буду в строю. Это — наш долг», — Самандар Ташкенбаев военнослужащий ВЧ 6506 национальной гвардии РК.

«Самандар не считает себя героем, хотя, на самом деле, он совершил героический поступок. Он несмотря на опасность остановил трактор — погрузчик, который шел на нас. Бандиты нападали со всех сторон», — говорит Оразхан Мырзалиев капитан воинской части 6506 национальной гвардии РК.

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Изначально люди вышли на мирный митинг в Шымкенте. 5 января примерно в два часа ночи в городе начались беспорядки. В мегаполисе орудовали бандиты и террористы. Нападавшие открывали огонь не разбирая, кто стоит перед ними. По официальным данным Генпрокуратуры, во время «трагического января» погибли 238 человек, в том числе, силовики и невинные люди. Несколько тысяч человек пострадали и получили ранения.