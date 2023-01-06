Гвардеец получивший десятки пуль во время беспорядков в январе, рассказал подробности

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Шуддин Саидов
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Самандар Ташкенбаев военнослужащий ВЧ 6506

Самандар Ташкенбаев — военнослужащий национальной гвардии Казахстана. Во время январской трагедии 22-летний парень из Шымкента остановил и обезвредил трактор-погрузчик с террористами.

Боец получил 10 пуль, только 6 из них врачам удалось извлечь. Спустя год военнослужащий передвигается с трудом. Но обещает: после полного курса реабилитации вернется на службу.

Молодой боец женат, воспитывает дочь. Малышке исполнилось 3 месяца. Самандар сейчас продолжает получать лечение в военном госпитале Национальной Гвардии РК.

О том, что произошло в январе 2022 года, боец воинской части 6506 Самандар Ташкенбаев, вспоминать не любит. В ночь с пятого на шестое января он с сослуживцами дежурил возле акимата Шымкента, митингующие начали наступать, на тяжелой технике сносили всё на своем пути.

Самандар Ташкенбаев военнослужащий ВЧ 6506

Нападавшие открыли огонь. Самандар был тяжело ранен, при обезвреживании бандитов на тракторе-погрузчике с оружием. Боец получил 10 пуль. Шесть из которых врачам удалось извлечь.

«Я уже завладел погрузчиком, как началсЯ обстрел. Первая пуля попала в руку, потом я вот так закрыл лицо. Другая пуля попала в эту часть руки и отсюда вышла. Потом в ноги попали пули, во мне сейчас 4 пули, остальные вытащили», — говорит Самандар Ташкенбаев военнослужащий ВЧ 6506 национальной гвардии РК.

Позади год лечения, впереди — долгая реабилитация: боец передвигается с трудом. Несмотря на тяжелые ранения, солдат, при первой возможности мечтает вернуться на службу. За проявленную отвагу Самандар был удостоен ордена Айбын 3 степени.

«После перестрелки я выбрался из погрузчика, и меня увезли в больницу. Ни о чем не жалею, скоро поправлюсь и буду в строю. Это — наш долг», — Самандар Ташкенбаев военнослужащий ВЧ 6506 национальной гвардии РК.

«Самандар не считает себя героем, хотя, на самом деле, он совершил героический поступок. Он несмотря на опасность остановил трактор — погрузчик, который шел на нас. Бандиты нападали со всех сторон», — говорит Оразхан Мырзалиев капитан воинской части 6506 национальной гвардии РК.

Изначально люди вышли на мирный митинг в Шымкенте. 5 января примерно в два часа ночи в городе начались беспорядки. В мегаполисе орудовали бандиты и террористы. Нападавшие открывали огонь не разбирая, кто стоит перед ними. По официальным данным Генпрокуратуры, во время «трагического января» погибли 238 человек, в том числе, силовики и невинные люди. Несколько тысяч человек пострадали и получили ранения.

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