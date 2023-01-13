Избирком Шымкента подвел итоги подготовки к выборам в Сенат

Сегодня день тишины. Выборы депутатов в верхнюю палату парламента пройдут 14-го января.

Политическое событие в Шымкенте пройдет в здании Туркестан сарайы. Выбирать депутатов Сената будут депутаты гормаслихата.

По данным председателя территориальной избирательной комиссии Шымкента Кайырбека Кунанбаева, народные избранники будут выбирать сенаторов из трех кандидатов:

Алтеев Бауржан, 1955 года рождения, ОО «Центр профсоюзов г. Шымкента», председатель, самовыдвижение.

Елчиева Альбина Балгабаевна, 1977 года рождения, аппарат маслихата Шымкента, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию, самовыдвижение.

Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, самовыдвижение.

Завтра, в субботу, 14 января 30 выборщиков проголосуют. После завершения голосования будет составлен протокол и доставлен в ЦИК. Центральная избирательная комиссия в течение 7 дней подведет итоги.

В Сенат избираются по два депутата от каждой области, городов республиканского значения и столицы, 10 депутатов назначает Президент.