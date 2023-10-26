Казахстанцы в Газе не могут выйти на связь из-за дорогого роуминга-сенатор

150 казахстанцев остались без связи, еды и медикаментов. С ними практически невозможно связаться из-за дорогого роуминга, передает OTYRAR.

Об этом сегодня заявила сенатор Нурия Ниязова. По её словам, минздраву следует разработать возможность через центр телемедицины оказывать медико-консультативную помощь нашим гражданам, находящимся в секторе Газа. Кроме того, сенатор предложила разработать алгоритм действий на случай ЧС за границей для выезжающих казахстанцев.

«Следует проработать это с компаниями, обеспечивающими телефонную и другую связь на законодательном уровне. Уведомлять граждан о том, что в случае ЧП будут использованы все доступные средства для определения их пребывания без согласования – биллинг, данные из любых других доступных источников, чтобы определить местоположение для предоставления качественной связи, доступа к картам без интернета, для эвакуации граждан из зоны бедствия»,— говорит Нурия Ниязова, депутат сената.

Помимо этого, на заседании сената затронули еще несколько важных тем, одна из которых стала программа «Нацфонд-детям». Первые начисления поступят на счета казахстанских детей уже 1 февраля 2024 года. Программу запустят в начале следующего года, но для проведения подсчетов потребуется время, рассказали в минфине в кулуарах сената.

«Это простая арифметика — 50% инвестиционного дохода за 18 лет делится на количество детей до 18 лет. Тем самым выявляется сумма на одного ребенка. И это начисление будет производиться 1 февраля будущего года», — говорит Даурен Темирбеков, вице-министр финансов РК.

При этом те, кому исполнится 18 лет после 1 февраля, смогут получить получить выплаты за один год, с момента старта программы. Следить за начислениями, родители смогут на сайте единого накопительного пенсионного фонда или через eGov. Ожидается что примерная сумму выплат ежегодно будет составлять 150-160 долларов.

Депутат Сергей Ершов поднял вопрос обеспечения спасателей и лесников новой спецтехникой. Сенатор побывал в Каркаралинском национальном парке. По его словам положение требует срочного вмешательства госорганов.

«К сожалению, даже несмотря на конкретные поручения Главы государства, ситуация не только не изменилась, но осталась на уровне советских времен. К примеру, на 42 кордона имеется 7 единиц пожарной техники 1990-х годов выпуска, всего 3 кордона обеспечены изношенной радиосвязью, в остальных — ее не существует, а автомобильный парк состоит из одного старого автобуса модели «ПАЗ», грузового автомобиля Газ-51 и пожарной машины времен советской власти», — говорит Сергей Ершов, депутат сената.

По словам депутата, лесники продолжают получать мизерную зарплату. Работники техперсонала, получают всего 75 тысяч тенге. А оклад спасателя после повышения составил 105 тысяч. Кроме того по словам Ершова спасатели выходят на пенсию также как и остальные граждане страны в 63 года. Тогда как они нередко работают в экстремальных условиях.